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بعد أن فقدا وظيفتهما بسبب كورونا.. زوجان يحولان موهبتهما في إعداد الوجبات إلى مشروع خاص

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يطمحان لأن يصبح علامة تجارية سعودية

بعد أن فقدا وظيفتهما بسبب كورونا.. زوجان يحولان موهبتهما في إعداد الوجبات إلى مشروع خاص

فقد زوجان وظيفتهما بسبب كورونا لكنهما لم يستكينا ويستسلما لليأس والإحباط، حيث حولا موهبتهما في إعداد الوجبات السريعة إلى مشروع خاص بدل الوظيفة، معبرين عن طموحهما بأن يتحول إلى علامة تجارية سعودية يتحدث عنها الجميع.

وفي تقرير عنهما في برنامج mbc في أسبوع وصف الزوج أبو محمد زوجته بأن لديها حب الغامرة والإقدام والاندفاع الإيجابي.

وقالت "أم محمد": "توظفت في الموارد البشرية وانفصلنا بسبب ظروف جائحة فأحببت أن أطور المهارة التي أمتلكها وهي خبرة في الطبخ، وأتميز بالخلطات والصوصات وأشياء أخرى مميزة، فقلت لماذا لا أمارس هذه المهنة وأستغلها في ظروفي الصعبة التي أعيشها".

وأضافت: "أحببنا أن نفتح مشروعاً صغيراً بداية فود ترك أجرب نفسي فيه، فشعرت بتفاعل الناس ومحبتهم للوجبات السريعة التي نقدمها"، مشيدة بدعم زوجها ووقوفه إلى جانبها ودعاء والدتها لها.

وتابعت: "نحن نستطيع أن نكون قدوة للفتيات في البحث وإيجاد فرص العمل، ومثال لكل زوجين بالتعاون والثقة فيما بينهما لصنع النجاح".

وفي حين تتباهى جواهر بسرعتها ومهارتها بإعداد وجباتها بنكهات وألوان مختلفة يتلذذ بها جميع من يتذوقها، تعتبر الزبائن الذين يأتون إليهم كأنهم أهل وفي نفس الوقت هم يبادلونهم المحبة والثقة في جودة الطعام والوجبات التي تقدم لهم، حيث أشاد عدد من الزبائن بنظافة وجودة الوجبات التي يجدونها في مطعم الزوجين مع دعهم وتشجيعهم لعمل الشباب السعوديين.

بعد أن فقدا وظيفتهما بسبب كورونا.. زوجان يحولان موهبتهما في إعداد الوجبات إلى مشروع خاص

بعد أن فقدا وظيفتهما بسبب كورونا.. زوجان يحولان موهبتهما في إعداد الوجبات إلى مشروع خاص

بعد أن فقدا وظيفتهما بسبب كورونا.. زوجان يحولان موهبتهما في إعداد الوجبات إلى مشروع خاص

بعد أن فقدا وظيفتهما بسبب كورونا.. زوجان يحولان موهبتهما في إعداد الوجبات إلى مشروع خاص

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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