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مصراوي Masrawy

القاهرة - (أ ش أ):

ذكر تقرير نشرته الصفحة الرسمية لمحطة الإذاعة التشيكية عن رغبة المواطنين التشيك للسفر إلى مصر لقضاء عطلة الصيف خارج البلاد رغم جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأوضح التقرير أن مصر جاءت من أفضل الوجهات السياحية، حيث تلقت وكالات السفر بالتشيك آلاف الحجوزات حتى الآن إلى الوجهات السياحية الدافئة ومنها مصر.

كما أشار التقرير إلى أن مصر تقع في المرتبة الأولى من بين الوجهات السياحية المفضلة لدى السائح التشيكي، وذلك لجوها الدافئ، وشواطئها المشمسة، وطبيعتها الخلابة وحضارتها العريقة.

جدير بالذكر أن موقع (CNN Travel) كان قد اختار مصر من أفضل 21 وجهة سياحية آمنة للسفر في عام 2021، كما حصدت مصر المرتبة الأولى عالميا بين الوجهات السياحية الأكثر طلبا خلال الفترة الحالية وذلك وفقا لاستقصاء الرأي الذي أجرته مجلة (Travel Inside) السويسرية المتخصصة في الشأن السياحي.

كما اختارتها جريدة (التليجراف) البريطانية كأفضل الوجهات السياحية التي يمكن السفر إليها بعد رفع سياسة الإغلاق في المملكة المتحدة، أما موقع "تريب أدفايزر" فقد اختار مدينة الإسكندرية كأحد أفضل الوجهات السياحية الرائجة على مستوى العالم لعام 2021، كما إنه كان قد اختار مدينتي القاهرة والغردقة من أفضل الوجهات السياحية لعام 2020.