أخبار عاجلة

ننشر ضوابط حضور وتقييم طلاب المعاهد الأزهرية في الفصل الدراسي الثاني -
وزيرة الهجرة تستقبل خبيرًا مصريًا بالخارج في مجال ميكنة منظومة التأمين الصحي بفرنسا -
"البحوث الإسلامية" ينعى الدكتور أحمد طه ريان عضو هيئة كبار العلماء -
الحكومة اليونانية تعقد اجتماعا استثنائيا لبحث سبل مواجهة عاصفة "ميديا" الثلجية -
واشنطن تتعهد بمنع تحول فيروس "إيبولا" إلى وباء واسع النطاق -
الأمن الروسي يعتقل 19 شخصا خططوا لهجمات إرهابية في شمال القوقاز -
صحيفة "الخليج": الإمارات تعتبر قارة أفريقيا ظهيرا سياسيا وأمنيا للعرب -
انتشال جثة طفل من مياه النيل في سوهاج -
النشرة المرورية.. كثافات متوسطة بمحاور وميادين القاهرة والجيزة -
لحظات مليئة بالرعب ! -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

هل التقنُّع ضرورة؟

Print
هل التقنُّع ضرورة؟ هل التقنُّع ضرورة؟

هل التقنُّع ضرورة؟

كم عدد الأقنعة التي ترتديها خلال اليوم؟ وهل تعتقد أنك بحاجة لارتداء قناع؟ بظني إننا بحاجة لطرح مثل هذه الأسئلة على أنفسنا باستمرار؛ لسبب بسيط، هو الاقتراب من معرفة أنفسنا! إذ يقطع المرء شوطًا كبيرًا في حياته، وقد يموت خلال تلك الرحلة، وهو لم يتمكن من فهم نفسه، أو دوافعه، أو ما يقف خلف تصرفاته ومواقفه.

ومن المعيب أن يتجاوز المرء مرحلة المراهقة، ويقطع شبابه منتقلاً إلى مرحلة الكهولة، وهو لم يستطع أن يدرك ذاته أو جزءًا منها.

إدراك الذات يمنحنا المعرفة التامة بالأوقات التي يلزمنا فيها أن نرتدي أقنعة؛ فالأقنعة جزء مهم للتعاطي مع الحياة بشكل عام، ويحتاج المرء إليها ليتمكن من تجاوز الكثير من المواقف والأحداث، لكن سوء الاستخدام هو ما أفسد قيمتها الحقيقية، وأكسبها سمعة سيئة.

فإدراكنا لأنفسنا وللأوقات التي نحتاج فيها إلى أن نكون أشخاصًا نمرر الأحداث والمواقف جزءٌ من إدراكنا لأهمية الأقنعة في حياتنا؛ إذ إنها تشكِّل جزءًا من الشخصيات التي نتعامل بها بحسب المواقف التي نتعرض لها، ونضطر من خلالها لنكون أشخاصًا آخرين، أو نتصرف بطريقة لم نعهدها، أو طريقة تسهم في التصدي للأخطار، أو تنجينا من المهالك ومما نخاف..

الخطأ الحاصل في تعاملنا مع الأقنعة أننا نظن أن القيمة فيها لذاتها، وأنها أداة يتم استخدامها للخداع وللتزييف والكذب، بينما العكس؛ فالأقنعة تكتسب قيمتها من المواقف، ومن الحاجة لها؛ فهي تمثل عاملاً مساعدًا للعيش بشكل جيد متى ما أُحسن استخدامها؛ فهي لا تختلف عن الأدوية التي نتناولها لنبدو أفضل، التي نستخدمها للتخلص من بعض الآلام.

فبعض الأقنعة ضرورة من أجل تجاوز مرحلة، أو لإنجاز عمل ما.. ففي رأيي إن كل قناع لا يضر مسموحٌ باستخدامه.مها الجبر

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الوطني للأرصاد: سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على الباحة

الوطني للأرصاد: سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على الباحة

أحدث الارقام.. إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 109.5 مليون

أحدث الارقام.. إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 109.5 مليون

عيادتان للأسنان في فيلتين سكنيتين.. "صحة الرياض" تضبط وتتوعّد

عيادتان للأسنان في فيلتين سكنيتين.. "صحة الرياض" تضبط وتتوعّد

العقول تهاجر.. حكومة أردوغان خصصت 12 مليار ليرة لتشييد السجون في تركيا

العقول تهاجر.. حكومة أردوغان خصصت 12 مليار ليرة لتشييد السجون في تركيا

شبكة عيون الإخبارية