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الوطني للأرصاد: سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على الباحة
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الأربعاء 17 فبراير 2021 10:16 صباحاً
أحدث الارقام.. إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 109.5 مليون
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الأربعاء 17 فبراير 2021 10:16 صباحاً
عيادتان للأسنان في فيلتين سكنيتين.. "صحة الرياض" تضبط وتتوعّد
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الأربعاء 17 فبراير 2021 10:16 صباحاً
العقول تهاجر.. حكومة أردوغان خصصت 12 مليار ليرة لتشييد السجون في تركيا
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الأربعاء 17 فبراير 2021 10:16 صباحاً
خطأ يكلّف بنكًا أمريكيًّا نصف مليار دولار.. ومحكمة تمنع استرداده
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الأربعاء 17 فبراير 2021 10:16 صباحاً
"تطمن" و"تأكد" في نجران.. أكثر من 51 ألف مستفيد
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الأربعاء 17 فبراير 2021 10:16 صباحاً
"بحوث المياه" ينتهي من تصميم وحدة مدمجة لمعالجة مياه الصرف الصحي
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الأربعاء 17 فبراير 2021 10:14 صباحاً
بسبب خلافات النسب.. عامل يفتح النيران على أسرة زوجته في قنا
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الأربعاء 17 فبراير 2021 10:14 صباحاً
العثور على جثة شاب غارق على سواحل بورسعيد
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الأربعاء 17 فبراير 2021 10:14 صباحاً
مكرونة الآيس كريم.. فكرة إيطالية بصناعة بورسعيدية
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الأربعاء 17 فبراير 2021 10:12 صباحاً
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مصر تستطيع - د. هدى يوسف: عملي في البنك الدولي ينقسم إلى 3 اجزاء منهم متابعة تطور الاقتصاد المصري
DMC
DMC
الجمعة 12 فبراير 2021 08:43 مساءً
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