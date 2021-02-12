ننشر التقرير الطبي لشاب شرع شخصان في قتله وسرقته بالإكراه بأكتوبر فجرًا

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مصراوي Masrawy

كتب - محمد شعبان:

حصل "مصراوي" على التقرير الطبي الخاص بشاب شرع شخصان في قتله وسرقته بالإكراه بمدينة السادس من أكتوبر.

وأثبت التقرير إصابة الشاب أحمد عزت بجرح نافذ في الصدر من الناحية اليسرى، وتركيب 2 أنبوبة صدرية بقسم الطوارئ لدى وصوله.

وجاء في التقرير أن الطاقم الطبي أجرى جراحة عاجلة للشاب لعلاج الحجاب الحاجز عن طريق الغرز الجراحية، وإيداعه غرفة العناية المركزة على جهاز التنفس الصناعي.

مساء الثلاثاء الماضي، انتهى "أحمد عزت" من عمله فتوجه إلى مسكنه المتشرك رفقة عدد من زملائه في المجاور الرابعة بجوار مسجد الخلفاء.

لم يمكث صاحب الـ23 سنة طويلا حتى قرر شراء بعض الطلبات لإعداد وجبة العشاء. الثانية فجر الأربعاء غادر الشاب الشقة قاصدا أقرب سوبر ماركت لشراء الطلبات إلا أن ثمة مفاجأة غير سارة كانت في انتظاره

اعترض شخصان طريقه. أشهرا أسلحة بيضاء كانا يخفيها بين طيات ملابسهما وطالباه بنبرة تحمل تهديدًا ووعيدًا بالإيذاء حال عدم امتثاله لحديثهما "طلع اللي معاك".

تمسك "أحمد" بمتعلقاته الشخصية رافضا الانصياع لتهديد غريبي الأطوار فكاد يدفع حياته الثمن. اعتدى الاثنان على الشاب بمنطقة الصدر، ولاذا بالفرار.

وشكل العميد علاء فتحي رئيس قطاع أكتوبر فريق بحث بقيادة العقيد فوزي عامر مفتش القطاع، وبمشاركة المقدم إسلام سمير رئيس مباحث قسم ثان أكتوبر؛ لتحديد وسرعة ضبط الجناة.

تم نقل المصاب -في حالة خطرة- إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي، وتحرر محضر بالواقعة حمل رقم 2252 جنح قسم ثان أكتوبر، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.