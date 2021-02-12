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الصغرى في القاهرة 11.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس السبت بالدرجات

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الصغرى في القاهرة 11.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس السبت بالدرجات الصغرى في القاهرة 11.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس السبت بالدرجات

مصراوي Masrawy

08:23 م الجمعة 12 فبراير 2021

(مصراوي):

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد الطقس السبت، استمرارًا في انخفاض درجات الحرارة، ويكون الطقس مائلًا للدفء على القاهرة والوجه البحري والرياح معتدلة، وطقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية مائل للدفء على السواحل الشرقية والرياح معتدلة مائل للحرارة على جنوب سيناء والرياح نشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود طقس مائل للدفء على شمال الصعيد، والرياح معتدلة، وطقس مائل للحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وتتوقع الأرصاد، أن يكون الطقس شديد البرودة ليلًا على القاهرة والوجه البحري، شديد البرودة على السواحل الشمالية، بارد على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال الصعيد، بارد على جنوب الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة السبت: (القاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 11 درجة، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 11 درجة، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 10 درجة، وسوهاج العظمى 24 درجة والصغرى 10 درجة، وقنا العظمى 26 درجة والصغرى 12 درجة، وأسوان العظمى 28 درجة والصغرى 14 درجة).

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