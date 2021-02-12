أخبار عاجلة

الوطني للأرصاد: سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على الباحة -
أحدث الارقام.. إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 109.5 مليون -
عيادتان للأسنان في فيلتين سكنيتين.. "صحة الرياض" تضبط وتتوعّد -
العقول تهاجر.. حكومة أردوغان خصصت 12 مليار ليرة لتشييد السجون في تركيا -
خطأ يكلّف بنكًا أمريكيًّا نصف مليار دولار.. ومحكمة تمنع استرداده -
"تطمن" و"تأكد" في نجران.. أكثر من 51 ألف مستفيد -
"بحوث المياه" ينتهي من تصميم وحدة مدمجة لمعالجة مياه الصرف الصحي -
بسبب خلافات النسب.. عامل يفتح النيران على أسرة زوجته في قنا -
العثور على جثة شاب غارق على سواحل بورسعيد -
مكرونة الآيس كريم.. فكرة إيطالية بصناعة بورسعيدية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

بهدفين لهدف.. "الباطن" يطيح بــ"الرائد" ويعود من "بريدة" بالنقاط الثلاث

Print
ضمن مباريات الجولة الـ18 من دوري ولي العهد

بهدفين لهدف..

نجح فريق الباطن مساء اليوم في تحقيق نتيجة إيجابية على شقيقه الرائد في المباراة التي أُقيمت بين الفريقين ضمن مباريات الجولة الـ18 من مسابقة الدوري.

وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين بفوز الباطن بهدفين لهدف. وسجّل للباطن عقيل بلغيث بالخطأ في مرماه في الدقيقة الـ46، واللاعب يوسف المزيريب في الدقيقة الـ59، قبل أن يعدّل اللاعب أحمد الزين النتيجة بهدف لصالح فريقه في الدقيقة الـ80.

وبتلك النتيجة يرتفع رصيد الباطن للنقطة رقم 20، في حين يبقى الرائد على رصيده السابق نفسه البالغ 19 نقطة.

بهدفين لهدف..

بهدفين لهدف..

بهدفين لهدف..

بهدفين لهدف..

بهدفين لهدف..

بهدفين لهدف..

بهدفين لهدف..

بهدفين لهدف..

بهدفين لهدف..

بهدفين لهدف..

بهدفين لهدف..

بهدفين لهدف..

بهدفين لهدف..

بهدفين لهدف..

بهدفين لهدف..

بهدفين لهدف..

بهدفين لهدف..

بهدفين لهدف..

بهدفين لهدف..

بهدفين لهدف..

بهدفين لهدف..

بهدفين لهدف..

بهدفين لهدف..

بهدفين لهدف..

بهدفين لهدف..

بهدفين لهدف..

الرائد الباطن الدوري السعودي للمحترفين دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الوطني للأرصاد: سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على الباحة

الوطني للأرصاد: سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على الباحة

أحدث الارقام.. إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 109.5 مليون

أحدث الارقام.. إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 109.5 مليون

عيادتان للأسنان في فيلتين سكنيتين.. "صحة الرياض" تضبط وتتوعّد

عيادتان للأسنان في فيلتين سكنيتين.. "صحة الرياض" تضبط وتتوعّد

العقول تهاجر.. حكومة أردوغان خصصت 12 مليار ليرة لتشييد السجون في تركيا

العقول تهاجر.. حكومة أردوغان خصصت 12 مليار ليرة لتشييد السجون في تركيا

شبكة عيون الإخبارية