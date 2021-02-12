إطلاق سراح 15 بحارا تركيا اختطفهم قراصنة قبالة سواحل نيجيريا

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مصراوي Masrawy

اسطنبول - (د ب أ):

أعلنت شركة الشحن البحري "بورياليس ماريتايم" اليوم الجمعة، أنه تم إطلاق سراح 15 بحارا تركيا كانوا قد اختطفوا بعد أن هاجم قراصنة سفينة الشحن التي كانوا على متنها قبالة سواحل غرب إفريقيا الشهر الماضي.

وقالت الشركة في بيان إن أفراد الطاقم الذين اختطفوا في خليج غينيا في 23 يناير الماضي "تم الإفراج عنهم وهم الآن في أمان".

أضافت أن هؤلاء الأشخاص كانوا على اتصال بذويهم وإنهم سيعودون إلى تركيا قريبا. ولم ترد أي معلومات فورية عما إذا كان هناك فدية، حسبما طلب القراصنة ، قد تم دفعها.

وكانت السفينة "إم في موزارت" التي ترفع العلم الليبيري في طريقها من لاجوس بنيجيريا إلى كيب تاون بجنوب إفريقيا عندما تعرضت لهجوم في خليج غينيا.

ولقي بحار حتفه، وهو يحمل الجنسية الأذربيجانية.

وقد ترك القراصنة ثلاثة من أفراد الطاقم على متن السفينة، حيث أبحروا بها إلى ميناء بورت جنتيل بدولة الجابون الواقعة في وسط إفريقيا .

وعاد الثلاثة إلى تركيا في 30 يناير الماضي.