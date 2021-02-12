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انتقادات واسعة للصين بعد قرار حظر "بي بي سي"

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انتقادات واسعة للصين بعد قرار حظر "بي بي سي" انتقادات واسعة للصين بعد قرار حظر "بي بي سي"

مصراوي Masrawy

04:48 م الجمعة 12 فبراير 2021

(وكالات):

ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الوطنية الصينية أن بكين منعت قناة "بي بي سي وورلد نيوز" من البث في الصين وهونج كونج.

ووصفت صحف "التايمز" و"إندبندنت" و"تليجراف" القرار الصيني بأنه "رد فعل انتقامي" بسبب قرار إلغاء هيئة تنظيم وسائل الإعلام البريطانية Ofcom رخصة البث لشبكة تلفزيون الصين العالمية الناطقة باللغة الإنجليزية (سي جي تي إن) في الرابع من الشهر الجاري، بحسب ما نقلته "العربية".

وقالت "بي بي سي" إن قرار Ofcom صدر بناء على اكتشاف أن ترخيص "سي جي تي إن" تم حجزه بشكل خاطئ بواسطة شركة Star China Media Ltd، في حين أن التلفزيون تابعة لحكومة بكين مباشرة. كما أن شبكة "سي جي تي إن" ارتكبت مخالفة تنتهك قواعد البث البريطانية العام الماضي من خلال بث اعتراف قسري مزعوم للمواطن البريطاني بيتر همفري.

من جانبه، نشر وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، تغريدة عبر حسابه الرسمي على منصة تويتر، وصف فيها قرار الصين بأنه "تقييد غير مقبول لحرية الإعلام"، وقال إنه "سيضر بسمعة الصين في نظر العالم فحسب".

كما أدانت وزارة الخارجية الأمريكية القرار الصيني، ووصفته بأنه جزء من حملة أوسع لقمع الإعلام الحر في الصين، بحسب "بي بي سي".

كانت هيئة الإذاعة العامة في منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة، أعلنت اليوم الجمعة، أنها ستتوقف عن بث قناة (بي بي سي وورلد نيوز) البريطانية ابتداء من الساعة 11:00 مساء اليوم بالتوقيت المحلي (15:00 بتوقيت جرينتش).

يأتي قرار الهيئة، وهي محطة إذاعية عامة، عقب قرار هيئة تنظيم البث الوطنية الصينية بإيقاف بث القناة "لانتهاكها الخطير للمحتوى".

وأوضحت الإدارة الوطنية الصينية للإذاعة والتليفزيون -في بيان صدر مساء أمس- أنه "تبين أن القناة انتهكت بشكل خطير اللوائح الخاصة بإدارة الإذاعة والتليفزيون وإدارة القنوات التليفزيونية الفضائية الأجنبية في تقاريرها المتعلقة بالصين، ما يتعارض مع ضرورة أن تكون التقارير الإخبارية صحيحة وغير متحيزة. كما أنها قوضت المصالح الوطنية للصين والتضامن بين القوميات".

وتابعت الإدارة "بما أن القناة تفشل في تلبية متطلبات البث في الصين باعتبارها قناة أجنبية، فلن يسمح لها بمواصلة خدمتها داخل الأراضي الصينية. لن نقبل طلب تجديد ترخيص بث القناة للعام الجديد".

وقالت "بي بي سي" في بيان: "نشعر بخيبة أمل لأن السلطات الصينية قررت اتخاذ هذا الإجراء. إن بي بي سي هي منصة الأخبار الدولية الأكثر ثقة في العالم، والتي تقدم تقارير عن الأحداث والموضوعات من جميع أنحاء العالم بشكل عادل ونزيه وبدون خوف أو محاباة".

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