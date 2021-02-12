أخبار عاجلة

هكذا سيؤثر ارتفاع قيمة بيتكوين التاريخي على المستثمرين العرب -
"هل السعودية وإسرائيل حليفتان مهمّتان" لبايدن؟ -
من مصر|رئيس الإذاعة المصرية نرفض إعلانات بالملايين على إذاعة القرآن الكريم و حققنا 14 مليون -
من مصر |رئيس الإذاعة المصرية نسعى دائمًا لمواكبة الحداثة والتطور التكنولوجي والتطبيقات الحديثة -
حلقة خاصة باليوم العالمي للاذاعة من مصر داخل اذاعة صوت العرب -
من مصر | رئيس الإذاعة المصرية نمتلك أكثر من 2200 مسلسل درامي -
من مصر | محمد نوار هناك دول في أفريقيا بها أكثر من 300 محطة راديو ونسعى لإعادة بث الإذاعات -
من مصر | مدير عام التنفيذ بإذاعة صوت العرب المذيع يحتاج إلى سنة تدريب -
من مصر | محمد نوار نسعى لإعادة تشكيل لجنة الاستماع واكتشاف المواهب الشابة وحفلات أضواء المدينة -
من مصر | محمد نوار إذاعة القرآن الكريم من أه الشبكات ويتخطى عدد مستمعيها الـ 40 مليون يوميًا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

3 ساعات تحت .. انتشال جثة طالب غريق بجوار "معدية الحوامدية"

Print
3 ساعات تحت الماء.. انتشال جثة طالب غريق بجوار "معدية الحوامدية" 3 ساعات تحت .. انتشال جثة طالب غريق بجوار "معدية الحوامدية"

مصراوي Masrawy

04:48 م الجمعة 12 فبراير 2021

كتب - محمد شعبان:

انتشلت قوات الإنقاذ النهري بالجيزة، الجمعة، جثة طالب لقي مصرعه غرقا في نهر النيل بمركز الحوامدية، جنوب المحافظة.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من شرطة النجدة بغرق طفل بجوار "المعدية" بدائرة مركز الحوامدية.

ودفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، برجال الإنقاذ النهري بقيادة العميد ماجد سعفان رئيس قطاع الجنوب.

3 ساعات من البحث والتمشيط لمجرى النيل أسفرت عن انتشال جثة الغريق، وتبين أنه يدعى ياسر عبد النبي إبراهيم، 12 سنة، طالب مقيم قرية منى الأمير.

تحريات العقيد أحمد نجم مفتش الجنوب، توصلت إلى أن الطفل نزل للاسحتمام رفقة أصدقائه إلا أن التيار جرفه ليلقى حتفه.

وجرى تسليم الجثمان إلى العميد أحمد الشرقاوي مأمور مركز الحوامدية، وإخطار النيابة العامة للتصريح بالدفن.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
عماد أديب يكشف آخر التطورات الصحية لشقيقه الإعلامي عمرو أديب ادعوله يا مصريين

عماد أديب يكشف آخر التطورات الصحية لشقيقه الإعلامي عمرو أديب ادعوله يا مصريين

مصرع 40 شخصا إثر سقوط حافلة في قناة مائية وسط الهند

مصرع 40 شخصا إثر سقوط حافلة في قناة مائية وسط الهند

من مصر|رئيس الإذاعة المصرية نرفض إعلانات بالملايين على إذاعة القرآن الكريم و حققنا 14 مليون

من مصر|رئيس الإذاعة المصرية نرفض إعلانات بالملايين على إذاعة القرآن الكريم و حققنا 14 مليون

من مصر |رئيس الإذاعة المصرية نسعى دائمًا لمواكبة الحداثة والتطور التكنولوجي والتطبيقات الحديثة

من مصر |رئيس الإذاعة المصرية نسعى دائمًا لمواكبة الحداثة والتطور التكنولوجي والتطبيقات الحديثة

شبكة عيون الإخبارية