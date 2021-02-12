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مصراوي Masrawy

كتب - محمد شعبان:

انتشلت قوات الإنقاذ النهري بالجيزة، الجمعة، جثة طالب لقي مصرعه غرقا في نهر النيل بمركز الحوامدية، جنوب المحافظة.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من شرطة النجدة بغرق طفل بجوار "المعدية" بدائرة مركز الحوامدية.

ودفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، برجال الإنقاذ النهري بقيادة العميد ماجد سعفان رئيس قطاع الجنوب.

3 ساعات من البحث والتمشيط لمجرى النيل أسفرت عن انتشال جثة الغريق، وتبين أنه يدعى ياسر عبد النبي إبراهيم، 12 سنة، طالب مقيم قرية منى الأمير.

تحريات العقيد أحمد نجم مفتش الجنوب، توصلت إلى أن الطفل نزل للاسحتمام رفقة أصدقائه إلا أن التيار جرفه ليلقى حتفه.

وجرى تسليم الجثمان إلى العميد أحمد الشرقاوي مأمور مركز الحوامدية، وإخطار النيابة العامة للتصريح بالدفن.