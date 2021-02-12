أخبار عاجلة

هكذا سيؤثر ارتفاع قيمة بيتكوين التاريخي على المستثمرين العرب -
"هل السعودية وإسرائيل حليفتان مهمّتان" لبايدن؟ -
من مصر|رئيس الإذاعة المصرية نرفض إعلانات بالملايين على إذاعة القرآن الكريم و حققنا 14 مليون -
من مصر |رئيس الإذاعة المصرية نسعى دائمًا لمواكبة الحداثة والتطور التكنولوجي والتطبيقات الحديثة -
حلقة خاصة باليوم العالمي للاذاعة من مصر داخل اذاعة صوت العرب -
من مصر | رئيس الإذاعة المصرية نمتلك أكثر من 2200 مسلسل درامي -
من مصر | محمد نوار هناك دول في أفريقيا بها أكثر من 300 محطة راديو ونسعى لإعادة بث الإذاعات -
من مصر | مدير عام التنفيذ بإذاعة صوت العرب المذيع يحتاج إلى سنة تدريب -
من مصر | محمد نوار نسعى لإعادة تشكيل لجنة الاستماع واكتشاف المواهب الشابة وحفلات أضواء المدينة -
من مصر | محمد نوار إذاعة القرآن الكريم من أه الشبكات ويتخطى عدد مستمعيها الـ 40 مليون يوميًا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

رئيس التونسية: الأزمة السياسية الحالية تعطل مصالح الدولة

Print
رئيس الحكومة التونسية: الأزمة السياسية الحالية تعطل مصالح الدولة رئيس التونسية: الأزمة السياسية الحالية تعطل مصالح الدولة

مصراوي Masrawy

04:21 م الجمعة 12 فبراير 2021

تونس - أ ش أ
قال رئيس التونسية هشام المشيشي، اليوم الجمعة، إن الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد، وعدم دعوة الوزراء الجدد لأداء اليمين الدستورية تسببت في تعطيل كبير للمرافق العامة ومصالح الدولة، وإن الأمر "لم يعد يحتمل الانتظار".
وأضاف المشيشي -في تصريحات على هامش إشرافه على توزيع جوائز مسابقات الابتكار في الصناعات التقليدية لعام 2020 بالديوان الوطني للصناعات التقليدية بولاية منوبة التونسية- إنه لن يستقيل، وقال "أنا جندي في خدمة البلاد وعلي واجب تجاه الدولة ومؤسساتها".
وشدد على أن اختصاص فض مثل هذه الإشكاليات يعود إلى المحكمة الدستورية، وأوضح أنه آن الأوان لتركيز هذه المحكمة وتدارك التأخير الحاصل في الغرض، وفتح النقاش مع مختلف مكونات الأطياف السياسية والبرلمانية لتسريع مسار تركيزها.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
عماد أديب يكشف آخر التطورات الصحية لشقيقه الإعلامي عمرو أديب ادعوله يا مصريين

عماد أديب يكشف آخر التطورات الصحية لشقيقه الإعلامي عمرو أديب ادعوله يا مصريين

مصرع 40 شخصا إثر سقوط حافلة في قناة مائية وسط الهند

مصرع 40 شخصا إثر سقوط حافلة في قناة مائية وسط الهند

من مصر|رئيس الإذاعة المصرية نرفض إعلانات بالملايين على إذاعة القرآن الكريم و حققنا 14 مليون

من مصر|رئيس الإذاعة المصرية نرفض إعلانات بالملايين على إذاعة القرآن الكريم و حققنا 14 مليون

من مصر |رئيس الإذاعة المصرية نسعى دائمًا لمواكبة الحداثة والتطور التكنولوجي والتطبيقات الحديثة

من مصر |رئيس الإذاعة المصرية نسعى دائمًا لمواكبة الحداثة والتطور التكنولوجي والتطبيقات الحديثة

شبكة عيون الإخبارية