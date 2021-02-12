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رئيس القطاع الديني يفتتح مسجد الأنوار المحمدية بمركز تمي الأمديد

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رئيس القطاع الديني يفتتح مسجد الأنوار المحمدية بمركز تمي الأمديد رئيس القطاع الديني يفتتح مسجد الأنوار المحمدية بمركز تمي الأمديد

مصراوي Masrawy

04:17 م الجمعة 12 فبراير 2021

كتب - محمود مصطفى:
افتتح الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، اليوم الجمعة، مسجد الأنوار المحمدية بقرية البيضاء مركز تمي الأمديد بمحافظة الدقهلية، على هامش افتتاح 7 مساجد اليوم بالمحافظة، بمناسبة العيد القومى للمحافظة.

وأدى الشيخ جابر طايع صلاة الجمعة فى المسجد بعد افتتاحه بحضور عدد من قيادات المدينة ومديرية الأوقاف، تحت عنوان "حديث القرآن الكريم عن الصدق والصادقين".

وافتتحت وزارة الأوقاف اليوم الجمعة، 30 مسجدًا جديدًا، و3 مساجد بعد صيانتها وترميمها وإعادة تأهيلها بإجمالى (33) مسجدًا اليوم، منها 7 مساجد بمحافظة الدقهلية، وهى :

مسجد محجوب - طنبول الكبرى – السنبلاوين

مسجد العمدة - كفر الحطية - شربين

مسجد منشية أبو الفتوح - بلقاس

مسجد الأنوار المحمدية –البيضاء - مركز تمى الأمديد

مسجد الرحمة - عزبة البنك -كفر شرف

المسجد الكبير - قائم العبد – جمص

مسجد الرحمة – بشلا – ميت غمر

وألقى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، خطبة الجمعة اليوم بمسجد النصر بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، حيث أكد أننا فى يوم من أيام الله (عز وجل) وهو يوم من أيام النصر لدولتنا المصرية العريقة التى تضرب حضارتها بجذورها فى أعماق التاريخ لأكثر من 7000 عام، قائلاً: "العيد القومى لمحافظة الدقهلية 771 عامًا مضت على انتصارات هذه المدينة على غاشم مستعمر حاول تدنيس ثراها الطاهر لهى أطول من عمر كثير من الدول، وما كان لهذه الحضارة أن تبقى وأن تستمر وأن تمتد لولا أنها قامت على الحق والعدل و الصدق، فالصدق عماد الحضارات، وسبيل أمانها الاجتماعي، وهو أحد أهم عوامل بناء الدول وحضاراتها وعوامل استقرارها ودوامها .

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