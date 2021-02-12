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الداخلية تداهم مركزين غير مرخصين لعلاج الإدمان في التجمع الخامس

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الداخلية تداهم مركزين غير مرخصين لعلاج الإدمان في التجمع الخامس الداخلية تداهم مركزين غير مرخصين لعلاج الإدمان في التجمع الخامس

مصراوي Masrawy

04:23 م الجمعة 12 فبراير 2021

كتب- سامح غيث:

نجح رجال مباحث بالقاهرة تحت إشراف اللواء أشرف الجندى مدير الأمن في ضبط مركزين لعلاج الأدمان بدون ترخيص بمنطقة التجمع الخامس.

وردت معلومات سرية لإدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة بإدارة شخصين مركزين لعلاج الإدمان "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس، ومزاوله مهنة صيدلي بدون تصريح، فضلًا عن حيازتهما كمية من الأقراص والأمبولات المخدرة مجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الصحة وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

وباستهدافهما أمكن القبض عليهما، وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمضبوطات بقصد ترويجها على عملائهما لتحقيق أرباح غير مشروعة.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.

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