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الإثيوبية تؤكد: تعرض 108 نساء للاغتصاب في إقليم "تيغراي"

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الحكومة الإثيوبية تؤكد: تعرض 108 نساء للاغتصاب في إقليم "تيغراي" الإثيوبية تؤكد: تعرض 108 نساء للاغتصاب في إقليم "تيغراي"

الحكومة الإثيوبية تؤكد: تعرض 108 نساء للاغتصاب في إقليم

قالت الإثيوبية إن عشرات النساء تعرّض للاغتصاب في إقليم "تيغراي" شمالي البلاد، حيث تقاتل القوات الحكوميّة والمليشيات المتحالفة معها المعارضة.
وقالت وزيرة شؤون المرأة في حكومة أديس أبابا فلصن عبدالله، إن فريق عملها زار عاصمة إقليم تيغراي "ميكيلي" وأثبت بشكل قاطع وقوع عمليات اغتصاب.
لجنة حقوق الإنسان الإثيوبيّة، التي عيّنتها الحكومة أمس الخميس، قالت، إن 108 حالات اغتصاب حدثت في الإقليم خلال الشهرين الماضيين.
وأشارت الأمم المتحدة إلى انتشار الاغتصاب، وأشكال أخرى من الاعتداء الجنسيّ في الإقليم.
ووردت معلومات أن بعض الأشخاص أُجبروا على اغتصاب أفراد من أسرهم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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