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مصرع وإصابة 5 أشخاص في حادث مروري بمكة

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مصرع وإصابة 5 أشخاص في حادث مروري بمكة مصرع وإصابة 5 أشخاص في حادث مروري بمكة
فرق الهلال الأحمر باشرت الموقع ونقلت المصابين

مصرع وإصابة 5 أشخاص في حادث مروري بمكة

لقي شخص مصرعه وأصيب خمسة أشخاص آخرين نتيجة حادث تصادم بمكة المكرمة.

وفي التفاصيل: تلقت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة، ظهر اليوم الجمعة، بلاغًا من العمليات الموحدة، يفيد بوجود حادث تصادم وانقلاب في العكيشية بمكة المكرمة، وفور تلقي البلاغ تم توجيه ثلاث فرق إسعافية.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة عبدالعزيز بادومان، أنه حين وصول أول فرقة للموقع تبين وجود حالة وفاة وإصابة خطيرة وإصابتين متوسطتي الخطورة وإصابتين بسيطتين.

وتم تقديم الخدمة الإسعافية للمصابين ونقلهم إلى مستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة.حادث مروري هيئة الهلال الأحمر

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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