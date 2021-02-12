عبر البث المباشر.. انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي "التصوف ومنظومة القيم الأخلاقية"

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مصراوي Masrawy

كتب - محمود مصطفى:

تبدأ اليوم الجمعة ولمدة يومين، فعاليات المؤتمر الدولي الـ 23 لذكرى الإمام الرائد محمد زكي إبراهيم مؤسس العشيرة المحمدية بعنوان:" التَّصوف ومنظومة القيم الأخلاقية".

ويشارك في المؤتمر، كبار علماء التَّصوُّف في مصر والعالم الإسلاميِّ من السودان، وفرنسا، والأردن، والمغرب، وسوريا، عبر البث المباشر تطبيقا للإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا.

ويتناول المؤتمر، محاور متنوعة منها فلسفة الأخلاق عند غير المسلمين، متضمنا الأخلاق والعلم يتحدث فيه الدكتور السماني الشيخ سعد الدين رئيس جمعية الإمام الأشعري العلمية بالسودان، و الأخلاق والفلسفة يتحدث فيه الدكتور محمد صبحي العايدي أستاذ الفقه وأصوله بجامعة العلوم الإسلامية بالأردن، و أساس الأخلاق في النظريات الغربية يتحدث فيه الدكتور عبدالله الشريف الوزاني أستاذ الدراسات الإسلامية بجامعة محمد الخامس بالمغرب، ومنظومة القيم الأخلاقية في الإسلام، الذي يشتمل على الأخلاق في القرآن والسنة ويتحدث فيه الدكتور حسام الدين فرفور أستاذ الفقه وأصوله، رئيس مجمع الفتح الإسلامي بسوريا، والأخلاق في ممارسات الصحابة رضي الله عنهم ويتحدث فيه الشيخ الدكتور رياض بازو الداعية الإسلامي بلبنان، و الأخلاق عند علماء المسلمين: علماء الكلام، وفلاسفة الإسلام يتحدث فيه الدكتور الطاهر أبو القاسم برايك الأستاذ بجامعة الأغواط، مقدم الطريقة الشاذلية بالأغواط بالجزائر، والأخلاق في التصوف الإسلامي: المفهوم والسلوك يتحدث فيه الدكتور عبدالحميد مدكور الأستاذ بكلية دار العلوم جامعة القاهر، الأمين العام لمجمع اللغة العربية بمصر، والأخلاق بين الشرق والغرب.

يذكر أن المؤتمر يقام لمدة ثلاثة أيام بإشراف خادم البيت المحمدي الدكتور محمد مهنا أستاذ الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، رئيس مجلس الأمناء.