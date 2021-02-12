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خصوصية مليار مستخدم في خطر.. اكتشاف ثغرات أمنية في تطبيق "شاريت"
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الأربعاء 17 فبراير 2021 09:42 صباحاً
أسعار النفط تواصل الارتفاع.. وبرنت عند 63.50 دولارًا للبرميل
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الأربعاء 17 فبراير 2021 09:42 صباحاً
للتغلب على صعاب استضافة الأولمبية.. اليابان تبدأ حملة التطعيم ضد كورونا
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الأربعاء 17 فبراير 2021 09:42 صباحاً
حائل.. سحب رعدية ورياح سطحية تتواصل حتى 10 مساء
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الأربعاء 17 فبراير 2021 09:42 صباحاً
بعيدًا عن صوت الشخير.. لماذا يتنفس البعض بصوت عالٍ عند النوم؟
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الأربعاء 17 فبراير 2021 09:42 صباحاً
جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 109.5 مليون
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الأربعاء 17 فبراير 2021 09:40 صباحاً
للتغلب على صعاب استضافة الأولمبية.. اليابان تبدأ حملة التطعيم ضد كورونا
-
الأربعاء 17 فبراير 2021 09:25 صباحاً
حائل.. سحب رعدية ورياح سطحية تتواصل حتى 10 مساء
-
الأربعاء 17 فبراير 2021 09:25 صباحاً
بعيدًا عن صوت الشخير.. لماذا يتنفس البعض بصوت عالٍ عند النوم؟
-
الأربعاء 17 فبراير 2021 09:25 صباحاً
القيادة تهنئ رئيس جامبيا بذكرى استقلال بلاده
-
الأربعاء 17 فبراير 2021 09:25 صباحاً
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8 الصبح - مع "داليا أشرف وهبة ماهر ورحمة خالد" | الجمعة 12/2/2021 | الحلقة كاملة
DMC
DMC
الجمعة 12 فبراير 2021 01:52 مساءً
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