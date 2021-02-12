‏"العساكر" ينعى الاقتصادي محمد الخميس الذي تُوفي اليوم

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الصلاة على الفقيد ودفنه عصر اليوم بمقبرة "العمارية"

نعى مدير المكتب الخاص لسمو ولي العهد، بدر العساكر؛ الاقتصادي الشاب محمد عصام الخميس، الذي تُوفي إلى رحمة الله تعالى، اليوم الجمعة، منوّهاً بمآثره وحُسن أخلاقه، سائلاً الله له الرحمة والمغفرة.

‏جاء ذلك في تغريدة مواساة بثّها "العساكر" عبر حسابه الرسمي بتويتر، قال فيها: "اللهم ارحم واغفر للشاب محمد عصام الخميس.. وأكرمه بعفوك وإحسانك يا رب العالمين".

‏وأضاف: عرفناه ذا خلق حسن، وحب لنشر المعرفة والخير، فاللهم أجزل له المثوبة والأجر.

واختتم بتقديم التعزية لذويه، قائلاً: عظّم الله أجر أهله ومحبيه، إنا لله وإنا إليه راجعون.

‏وأعرب عدد من مستخدمي مواقع التواصل والمشاهير، عن بالغ حزنهم لوفاة الشاب محمد الخميس؛ مستعرضين بعضا من مآثره، سائلين له الرحمة والمغفرة.

‏ يُذكر أنه ستتم الصلاة على الفقيد والدفن في الساعة الرابعة عصراً، اليوم الجمعة، بمقبرة العمارية.

‏وتتقدّم إدارة صحيفة "سبق"، إلى أسرة وذوي الفقيد "الخميس" ومحبيه؛ بصادق التعازي والمواساة، كما تسأل الله له المغفرة والرحمة ولذويه الصبر والسلوان.