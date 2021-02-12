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كورونا.. ألمانيا تسجّل 9860 إصابة جديدة و403 حالات في كوريا الجنوبية و12 بالصين

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كورونا.. ألمانيا تسجّل 9860 إصابة جديدة و403 حالات في كوريا الجنوبية و12 بالصين كورونا.. ألمانيا تسجّل 9860 إصابة جديدة و403 حالات في كوريا الجنوبية و12 بالصين
خلال الـ 24 ساعة الماضية

كورونا.. ألمانيا تسجّل 9860 إصابة جديدة و403 حالات في كوريا الجنوبية و12 بالصين

سجّلت ألمانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية، 9860 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و556 وفاة.

وأفاد معهد "روبرت كوخ" للأمراض المعدية في ألمانيا، بأن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس بلغ مليونين و320093 إصابة، فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 64191 وفاة.

كوريا الجنوبية

سجّلت كوريا الجنوبية 403 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضح المقر المركزي لتدابير الكوارث والسلامة بكوريا الجنوبية، أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 82837 إصابة.

الصين

سجّلت الصين 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، أن إجمالي عدد الإصابات بكوفيد-19 في بر الصين الرئيس وصل إلى 89748 إصابة، بينما استقر مجموع عدد الوفيات عند 4636. الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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