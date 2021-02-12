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المملكة تؤكّد لمجلس الأمن أنها ستتخذ الإجراءات كافة للحفاظ على أراضيها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها

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المملكة تؤكّد لمجلس الأمن أنها ستتخذ الإجراءات كافة للحفاظ على أراضيها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها المملكة تؤكّد لمجلس الأمن أنها ستتخذ الإجراءات كافة للحفاظ على أراضيها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها
في رسالة بعث بها مندوب لدى الأمم المتحدة

المملكة تؤكّد لمجلس الأمن أنها ستتخذ الإجراءات كافة للحفاظ على أراضيها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها

أكّدت المملكة العربية السعودية أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة كافة للحفاظ على أراضيها، والحفاظ على سلامة مواطنيها والمقيمين فيها، وفقاً لالتزاماتها بموجب القوانين الدولية.

جاء ذلك في رسالة بعث بها مندوب المملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي؛ إلى مجلس الأمن الدولي عقب استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران مطار أبها الدولي.

وقال "المعلمي"؛ في الرسالة: "بناءً على تعليمات من حكومتي، أكتب مرة أخرى بخصوص استمرار الأعمال العدائية العسكرية التي ترتكبها ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران ضد المملكة العربية السعودية، في انتهاكٍ صارخٍ للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة".

وأضاف "المعلمي": استُهدف مطار أبها الدولي في 10 فبراير 2021، بهجوم شنّته ميليشيات الحوثي الإرهابية أدّى إلى حريق في طائرة مدنية.

وأكّد السفير المعلمي؛ أن مثل هذا العمل الإرهابي الذي يستهدف البنية التحتية المدنية، ويهدّد المسافرين المدنيين الأبرياء، جريمة حرب شنيعة، ويجب محاسبة ميليشيات الحوثي، وفق القانون الإنساني الدولي.

وأردف: تتخذ المملكة الإجراءات اللازمة كافة للحفاظ على أراضيها، والحفاظ على سلامة مواطنيها والمقيمين فيها، وفقاً لالتزاماتها بموجب القوانين الدولية

وتابع المعلمي؛ القول: تستمر مثل هذه الأعمال الإرهابية التي يقوم بها الحوثيون في تقويض جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي شامل في اليمن، وستؤدي إلى زعزعة الأمن الإقليمي والسلام الدولي، داعياً مجلس الأمن إلى التنديد بشدة بهذه الأعمال وتحمُّل مسؤوليته تجاه ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران؛ لوقف تهديداتها للسلم والأمن الدوليين ومحاسبتها، مطالباً المجلس بتعميم هذه الرسالة كوثيقةٍ رسمية من وثائق مجلس الأمن.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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