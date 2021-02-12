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"الأرصاد": سماء غائمة على غرب المملكة وجنوبها وسحب رعدية بمرتفعات عسير والباحة

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"الأرصاد": سماء غائمة على غرب المملكة وجنوبها وسحب رعدية بمرتفعات عسير والباحة "الأرصاد": سماء غائمة على غرب المملكة وجنوبها وسحب رعدية بمرتفعات عسير والباحة
طقس مستقر على معظم المناطق وتكوُّن الضباب بشمال البلاد

توقّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- سماءً غائمة جزئياً على غرب المملكة وجنوب غربها قد تتخللها تشكيلاتٌ من السحب الرعدية على مرتفعات منطقتَي عسير والباحة، وطقساً مستقراً بوجه عام على باقي مناطق المملكة، كما لا يُستبعد تكوُّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاءٍ من شمال المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى شمالية على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.حالة الطقس الأرصاد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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