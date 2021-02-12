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ضبط تشكيل عصابي غسل 80 مليون جنيه من تجارة المخدرات في مطروح

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ضبط تشكيل عصابي غسل 80 مليون جنيه من تجارة المخدرات في مطروح ضبط تشكيل عصابي غسل 80 مليون جنيه من تجارة المخدرات في مطروح

مصراوي Masrawy

11:49 ص الجمعة 12 فبراير 2021

كتب- علاء عمران:

تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابي مكون من 8 أشخاص "لـ 4 منهم معلومات جنائية" -مقيمين بمحافظة مطروح لقيامهم بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهم ، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة ، ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة.

وأكدت التحريات ارتكاب جرائم غسل عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وقيامهم بشراء العقارات والأراضي الفضاء بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة و قدرت تلك الممتلكات بحوالي 80 مليون جنيه تقريباً.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة التحقيقات .

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