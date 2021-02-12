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قطع المياه عن 18 منطقة بالقاهرة لمدة 12 ساعة.. غدا

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قطع المياه عن 18 منطقة بالقاهرة لمدة 12 ساعة.. غدا قطع المياه عن 18 منطقة بالقاهرة لمدة 12 ساعة.. غدا

مصراوي Masrawy

11:44 ص الجمعة 12 فبراير 2021

كتب - أحمد مسعد:
أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، انقطاع المياه، غدا، عن مناطق ( الريان - عرب الجرعان - إسكانات الأهالى خلف سبيكو - إسكانات النيل بجميع حروفها - صف ضباط و أملاك 2 - تقسيم مكة - القاهرة 2 - القاهرة د - القاهرة ج - إسكندرية 1 - الدلتا 1 - البركة - كفر أبوصير - سيجال - البركة الشرقية و الغربية - الأمن المركزى - المؤسسة العقابية - أحواض الطويل و داود و حشان )، اعتباراً من العاشرة صباحا ولمدة 12 ساعة، نظراً لأعمال تنفيذ توسعات بالطريق الدائري، الأمر الذى يستلزم تحويل مسار خط المياه قطر 900مم.

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكو، مؤكدة قيامها بتوفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

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