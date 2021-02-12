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القبض على تشكيل عصابى انتحل صفة رجال الشرطة بالقليوبية

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القبض على تشكيل عصابى انتحل صفة رجال الشرطة بالقليوبية القبض على تشكيل عصابى انتحل صفة رجال الشرطة بالقليوبية

مصراوي Masrawy

11:25 م الخميس 11 فبراير 2021

كتب- علاء عمران:

ألقى ضباط قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، القبض على تشكيل عصابى انتحل صفة رجال الشرطة لسرقة حمولة سيارة و285 ألف جنيه بالقليوبية.

تلقى مركز كفر شكر بلاغا من سائق بشركة للسجائر 39 سنة بسرقة السيارة قيادته حال سيره بطريق بدائرة المركز.

وما تبين من أنه أثناء سيره بالطريق المُشار إليه مستقلاً سيارة نقل بصندوق مُغلق بداخله 100 كرتونة سجائر عقب تحصيل مبلغ 285 ألف جنيه من أحد العملاء، فوجئ باعتراض سيارة ميكروباص طريقه وترجل منها 4 أشخاص وطلبوا منه التوجه رفقتهم لديوان المديرية لفحص حمولة السيارة، فاستقل معهم السيارة الميكروباص، وقاد أحدهم سيارة الشركة.

وعقب ذلك فوجئ بتوقفهم بالطريق ودفعوه خارج السيارة، ولاذوا بالهرب، وتم العثور في وقت لاحق على السيارة دون حمولتها والمبلغ المالي.

وتوصلت تحريات فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشى القطاع وضباط إدارة البحث الجنائي بأمن القليوبية عن أن وراء ارتكاب الواقعة ثمانية متهمين (7 عاطلين وسائق لأربعة منهم معلومات جنائية).

وباستهدافهم أمكن ضبط أربعة منهم، بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع باقي المتهمين، وأضافوا بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص في ارتكاب وقائع السرقات بأسلوب انتحال صفة رجال الشرطة، يتزعمهم أحدهم، وقيامهم باستقلال سيارة ميكروباص مستأجرة وتوجهوا لمحل الواقعة، وانتظروا سيارة شركة السجائر، لعلم أحدهم بخط سيرها لسابقة عملة بالشركة، ولدي وصولها استوقفوا قائدها وادعوا أنهم من رجال الشرطة، وأنزلوه من السيارة، وهربوا حيث تخلوا عن سيارة الشركة بمكان العثور عليها بعد الاستيلاء على حمولتها والمبلغ المالي.

وأرشدوا عن حمولة السيارة (كراتين السجائر المستولى عليها)، داخل مخزن مستأجر بمعرفة أحدهم وكذا جزء من المبلغ المالي المستولى عليه، وقرروا إنفاقهم باقي المبلغ على متطلباتهم الشخصية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

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