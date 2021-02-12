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تهدد بقطع العلاقات مع الاتحاد الأوروبي

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روسيا تهدد بقطع العلاقات مع الاتحاد الأوروبي تهدد بقطع العلاقات مع الاتحاد الأوروبي

مصراوي Masrawy

11:16 ص الجمعة 12 فبراير 2021

موسكو - أ ش أ

أعلنت عن استعدادها لقطع العلاقات مع الاتحاد الأوروبي إذا فرضت الأخيرة عقوبات تشكل خطرا على القطاعات الحساسة للاقتصاد الروسي.

وقال وزير الخارجية الروسية سيرجي لافروف، حسب ما ذكرته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية، إننا "ننطلق من حقيقة أننا جاهزون لقطع العلاقات في حال رأينا مرة أخرى أن العقوبات تفرض ضد بعض القطاعات المهمة التي تخلق مخاطر على اقتصادنا، بما في ذلك القطاعات الأكثر حساسية".

وأضاف لافروف: "لا نريد عزل أنفسنا عن الحياة العالمية، لكن يجب أن نكون مستعدين لذلك، إذا أردت السلام - استعد للحرب".

وأعلن مفوض السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، خلال الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي لمناقشة زيارته إلى موسكو، أن روسيا أبدت عدم اهتمام باستعادة العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، واصفاً العلاقات معها بأنها وصلت إلى طريق مسدود.

وتنتقد دول الاتحاد الأوروبي قرار المحكمة بشأن أليكسي نافالني، وكذلك احتجاز المشاركين في فعاليات غير مرخص بها لدعمه.

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مصراوي Masrawy

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