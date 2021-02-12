أخبار عاجلة

للتغلب على صعاب استضافة الأولمبية.. اليابان تبدأ حملة التطعيم ضد كورونا -
‏حائل.. سحب رعدية ورياح سطحية تتواصل حتى 10 مساء -
بعيدًا عن صوت الشخير.. لماذا يتنفس البعض بصوت عالٍ عند النوم؟ -
القيادة تهنئ رئيس جامبيا بذكرى استقلال بلاده -
الزعاق عن الكتلة الباردة: تؤثر على هذه المناطق اليوم -
"الصحة العالمية" تعلن أنباءً سارة بشأن إصابات كورونا في الأسبوع الأخير -
دراسة تزعم الكشف عما قد يقلل من خطر الإصابة بـ"كوفيد-19" الحاد! -
83 %.. "صندوق الاستثمارات" يرفع حيازته من أسهم أميركا إلى 12.8 مليار دولار -
نجران.. 523 جولة رقابية على المنشآت التجارية تسفر عن تحرير 7 مخالفات -
"بايدن": تحدثت مع كل الرؤساء الأمريكيين السابقين.. إلا واحداً -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

هل تم الاستقطاع من حسابات المواطنين بالبنوك لتمويل مشروعات العاصمة الإدارية؟.. تجيب

Print

مصراوي Masrawy

11:09 ص الجمعة 12 فبراير 2021


كتب-أحمد مسعد :

قال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إن ما تردد عن استقطاع أموال من حسابات الموظفين بالبنوك لتمويل مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة.

وقال المركز، في بيان له، الجمعة، إن حسابات وأرصدة عملاء البنوك هي أموال خاصة بأصحابها، ولا يجوز الاستقطاع منها أو المساس بها تحت أي مسمى طبقاً لأحكام الدستور والقانون، ويباشر البنك المركزي سلطاته الرقابية لضمان سلامة جميع الودائع والمدخرات.

وأوضح، أنه بالتواصل مع شركة العاصمة الإدارية الجديدة، نفت أيضاً تلك الأنباء، وأكدت أن تمويل كافة مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة يتم بشكل مستقل تماماً، من خلال الاعتماد على إيرادات الشركة من حصيلة بيع الأراضي للمستثمرين، حيث نجحت الدولة في إيجاد قيمة اقتصادية للأرض المقام عليها تلك المشروعات، ومن ثم توجيه إنفاقها لتمويل عمليات الإنشاء وسداد مستحقات المقاولين والعمال بها.

وأضافت الشركة أن نسبة تنفيذ المرحلة الأولى من مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة تتراوح من 65% إلى70%، فيما تجاوزت نسبة الإنجاز 90% ببعض المشاريع، حيث وصلت نسب التنفيذ بالحي الحكومي نحو 92%، وتقام المرحلة الأولى لمشروع العاصمة الإدارية على مساحة 40 ألف فدان، حيث تضم عدداً من المشاريع من ضمنها10 أحياء سكنية، ومدينة الثقافة والفنون، ومدينة رياضية، والحي الحكومي والبرلمان.

وناشد المركز، وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، وعدم الالتفات للأخبار مجهولة المصدر والتي تسعى للنيل من ثقة المواطنين في أحد المشاريع القومية العملاقة.

3

4d4da3428b.jpg

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
كورونا.. إيطاليا تسجل 10368 إصابة جديدة و633 حالة بمصر و621 بكوريا الجنوبية

كورونا.. إيطاليا تسجل 10368 إصابة جديدة و633 حالة بمصر و621 بكوريا الجنوبية

كورونا.. إيطاليا تسجل 10368 إصابة جديدة و633 حالة بمصر و621 بكوريا الجنوبية

كورونا.. إيطاليا تسجل 10368 إصابة جديدة و633 حالة بمصر و621 بكوريا الجنوبية

اليوم.. بدء تسليم 20 عمارة بمشروع "دار مصر" في مدينة العبور

اليوم.. بدء تسليم 20 عمارة بمشروع "دار مصر" في مدينة العبور

الجمال تحول عشوائية.. كيف تعامل جهاز أكتوبر الجديدة مع تغيير لون شقة بـ"سكن مصر"؟

الجمال تحول عشوائية.. كيف تعامل جهاز أكتوبر الجديدة مع تغيير لون شقة بـ"سكن مصر"؟

شبكة عيون الإخبارية