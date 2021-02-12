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رحلة أمن المنافذ لمواجهة جرائم التهريب الجمركي خلال 24 ساعة

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رحلة أمن المنافذ لمواجهة جرائم التهريب الجمركي خلال 24 ساعة رحلة أمن المنافذ لمواجهة جرائم التهريب الجمركي خلال 24 ساعة

مصراوي Masrawy

11:03 ص الجمعة 12 فبراير 2021

كتب- علاء عمران:

شن قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، حملات في مواجهة جرائم التهريب، ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية عن ضبط 5 قضايا تهريب بضائع أجنبية الصنع - أدوات منزلية – عقاقير طبية، وفي مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة تم ضبط قضية.

وضبطت الحملات وفي مجال الأمن العام 42 قضية أبرزها مزاولة مهنة بدون تصريح، انتهاء فترة التصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح ، مخالفات مسطح مائي.

وأثمرت الجهود في مجال ضبط المخالفات المرورية عن ضبط 1424 مخالفة مرورية متنوعة، وفي مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 217 حكم قضائي متنوع، وفي مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات تم ضبط عدد 2 قضية.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.

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