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ضبط تشكيل عصابي لترويج العملات المزورة في الإسماعيلية

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ضبط تشكيل عصابي لترويج العملات المزورة في الإسماعيلية ضبط تشكيل عصابي لترويج العملات المزورة في الإسماعيلية

مصراوي Masrawy

10:59 ص الجمعة 12 فبراير 2021

كتب- علاء عمران:

ضبطت مباحث الأموال العامة، بالتنسيق مع أجهزة الأمن في الإسماعيلية تشكيل عصابي تخصص في ترويج العملات الوطنية المقلدة.

أكدت تحريات ومعلومات وحدة مباحث مركز شرطة الإسماعيلية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بالمديرية قيام (شخصين - مقيمين بدائرة مركز شرطة أبوصوير وقسم شرطة أول الإسماعيلية "لهما معلومات جنائية") بالاتجار في العملات الوطنية المقلدة متخذان من دائرة مركز شرطة الإسماعيلية مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمان وضبطهما وبحوزتهما (مبلغ مالي "عملات محلية مقلدة") وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامي وتحصلهما على العملات من (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة أول الإسماعيلية) بغرض ترويجها، حيث تم استهداف الأخير وضبطه وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

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