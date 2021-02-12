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ضبط صاحب مقهى وزوجته بعد تداول مقطع لطفلهما ممسكًا بسلاح أبيض بالجيزة

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ضبط صاحب مقهى وزوجته بعد تداول مقطع فيديو لطفلهما ممسكًا بسلاح أبيض بالجيزة ضبط صاحب مقهى وزوجته بعد تداول مقطع لطفلهما ممسكًا بسلاح أبيض بالجيزة

مصراوي Masrawy

11:23 م الخميس 11 فبراير 2021

كتب- علاء عمران:

كشفت أجهزة الأمن ملابسات تداول مقطع على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" لأحد الأطفال يردد خلاله بعض العبارات الخادشة وممسكاً بسلاح أبيض.

رصدت المتابعة الأمنية تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى"فيس بوك" لأحد الأطفال "لا يرتدى ملابس" ويردد بعض العبارات الخادشة وممسكاً بسلاح أبيض ويشير بيده بإشارات غير لائقة.

وبالفحص أمكن تحديد الطفل 4 سنوات نجل كلٍ من صاحب مقهى لمعلومات جنائية -ربة منزل- مقيمين بدائرة قسم شرطة الوراق بمديرية أمن الجيزة.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، ونشرهما الفيديو على سبيل الدعابة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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