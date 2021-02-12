أخبار عاجلة

للتغلب على صعاب استضافة الأولمبية.. اليابان تبدأ حملة التطعيم ضد كورونا -
‏حائل.. سحب رعدية ورياح سطحية تتواصل حتى 10 مساء -
بعيدًا عن صوت الشخير.. لماذا يتنفس البعض بصوت عالٍ عند النوم؟ -
القيادة تهنئ رئيس جامبيا بذكرى استقلال بلاده -
الزعاق عن الكتلة الباردة: تؤثر على هذه المناطق اليوم -
"الصحة العالمية" تعلن أنباءً سارة بشأن إصابات كورونا في الأسبوع الأخير -
دراسة تزعم الكشف عما قد يقلل من خطر الإصابة بـ"كوفيد-19" الحاد! -
83 %.. "صندوق الاستثمارات" يرفع حيازته من أسهم أميركا إلى 12.8 مليار دولار -
نجران.. 523 جولة رقابية على المنشآت التجارية تسفر عن تحرير 7 مخالفات -
"بايدن": تحدثت مع كل الرؤساء الأمريكيين السابقين.. إلا واحداً -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. Al Nahar TV

بنات وولاد | لعبة بسيطة ومسلية وهتعلم ولادك إزاي يبتكروا ويعتمدوا على نفسهم

Print
مواضيع متعلقة
الرئيس السيسي: مبادرة القضاء على قوائم الانتظار أسهمت في تقليل الوفيات أثناء جائحة كورونا

الرئيس السيسي: مبادرة القضاء على قوائم الانتظار أسهمت في تقليل الوفيات أثناء جائحة كورونا

عاجل.. الرئيس السيسي يشهد افتتاح عدد من المشروعات في القطاع الصحي على مستوى الجمهورية

عاجل.. الرئيس السيسي يشهد افتتاح عدد من المشروعات في القطاع الصحي على مستوى الجمهورية

آخر النهار | استعراض انجازات البدري فرغلي رئيس اتحاد اصحاب المعاشات بعد وفاته

آخر النهار | استعراض انجازات البدري فرغلي رئيس اتحاد اصحاب المعاشات بعد وفاته

آخر النهار | وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية تكشف اخر تطورات حالة الطقس

آخر النهار | وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية تكشف اخر تطورات حالة الطقس

شبكة عيون الإخبارية