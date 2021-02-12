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للتغلب على صعاب استضافة الأولمبية.. اليابان تبدأ حملة التطعيم ضد كورونا
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الأربعاء 17 فبراير 2021 09:25 صباحاً
حائل.. سحب رعدية ورياح سطحية تتواصل حتى 10 مساء
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الأربعاء 17 فبراير 2021 09:25 صباحاً
بعيدًا عن صوت الشخير.. لماذا يتنفس البعض بصوت عالٍ عند النوم؟
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الأربعاء 17 فبراير 2021 09:25 صباحاً
القيادة تهنئ رئيس جامبيا بذكرى استقلال بلاده
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الأربعاء 17 فبراير 2021 09:25 صباحاً
الزعاق عن الكتلة الباردة: تؤثر على هذه المناطق اليوم
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الأربعاء 17 فبراير 2021 09:25 صباحاً
"الصحة العالمية" تعلن أنباءً سارة بشأن إصابات كورونا في الأسبوع الأخير
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الأربعاء 17 فبراير 2021 09:25 صباحاً
دراسة تزعم الكشف عما قد يقلل من خطر الإصابة بـ"كوفيد-19" الحاد!
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الأربعاء 17 فبراير 2021 09:25 صباحاً
83 %.. "صندوق الاستثمارات" يرفع حيازته من أسهم أميركا إلى 12.8 مليار دولار
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الأربعاء 17 فبراير 2021 09:25 صباحاً
نجران.. 523 جولة رقابية على المنشآت التجارية تسفر عن تحرير 7 مخالفات
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الأربعاء 17 فبراير 2021 09:25 صباحاً
"بايدن": تحدثت مع كل الرؤساء الأمريكيين السابقين.. إلا واحداً
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الأربعاء 17 فبراير 2021 09:25 صباحاً
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8 الصبح - حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم بتاريخ 12/2/2021
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DMC
الجمعة 12 فبراير 2021 10:53 صباحاً
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