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صحيفة أمريكية: الديمقراطيون يطالبون بإدانة خشية تكرار العنف

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صحيفة أمريكية: الديمقراطيون يطالبون بإدانة ترامب خشية تكرار العنف صحيفة أمريكية: الديمقراطيون يطالبون بإدانة خشية تكرار العنف

مصراوي Masrawy

10:29 ص الجمعة 12 فبراير 2021

واشنطن - أ ش أ

أكد ديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكي ضرورة إدانة الرئيس السابق دونالد في تهمة "تحريض مؤيديه على اقتحام مبنى الكونجرس" لئلا تتكرر مثل هذه الأحداث ولردع الرؤساء في المستقبل عن إثارة تمرد ضد .

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية اليوم الجمعة عن ديمقراطيي مجلس النواب الذين يسعون لإدانة ترامب، قولهم إن الرئيس الأمريكي السابق كان يعلم بأن كلماته قد تحرض على العنف وبأن مثيري الشغب يعتقدون بأنهم كانوا يتصرفون بناءً على توجيهاته عندما اقتحموا مبنى الكونجرس.

وقدم النواب الديمقراطيون مقاطع ومنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي وهم يختتمون حججهم بأن الرئيس الأمريكي السابق ارتكب فعلاً يستوجب عزله.

في اليوم الثالث من محاكمة عزل ترامب، عرض ديمقراطيو مجلس النواب على هيئة المحلفين أحداث 6 يناير من منظور الغوغاء الغاضبين، قائلين إن كلمات تحدث بها مثيرو الشغب قبل وأثناء وبعد الهجوم على مبنى الكونجرس أظهرت أنهم نفذوا الهجوم بناء على تعليمات ترامب.

وأكد مديرو فريق الديمقراطيين في المحاكمة ضرورة إدانة ترامب كي لا تتكرر مثل هذه الأحداث ولردع الرؤساء في المستقبل عن إثارة تمرد ضد الحكومة.

وانتقد ديفيد شوين، أحد محامي ترامب، مديري مجلس النواب الديمقراطيين لعرضهم مقاطع فيديو وأدلة أخرى تتضمن استشهاد مثيري الشغب بترامب في الاعتداء على مبنى الكونجرس.

وقال شوين للصحفيين "أعتقد أنه أمر مسيء، بصراحة تامة"، مضيفا أن عرض الديمقراطيين كان بمثابة "قطعة ترفيهية" إذ لم ينجح المديرين في ربط العنف بترامب أو إثبات التحريض وأن الواقع كان أكثر ضبابية مما أقر به الديمقراطيون.

وكان مجلس النواب الأمريكي الذي يقوده الديمقراطيون قد وجه في 13 يناير تهمة التحريض على التمرد للرئيس الجمهوري السابق المنتهية ولايته في 20 يناير.

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