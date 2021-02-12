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القيادة تهنئ رئيس جامبيا بذكرى استقلال بلاده
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الأربعاء 17 فبراير 2021 09:08 صباحاً
الزعاق عن الكتلة الباردة: تؤثر على هذه المناطق اليوم
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الأربعاء 17 فبراير 2021 09:08 صباحاً
مقتل 3 من عناصر الأمن الإيراني جنوب شرقي البلاد
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الأربعاء 17 فبراير 2021 09:06 صباحاً
"الصحة العالمية" تعلن أنباءً سارة بشأن إصابات كورونا في الأسبوع الأخير
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الأربعاء 17 فبراير 2021 08:43 صباحاً
دراسة تزعم الكشف عما قد يقلل من خطر الإصابة بـ"كوفيد-19" الحاد!
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الأربعاء 17 فبراير 2021 08:43 صباحاً
83 %.. "صندوق الاستثمارات" يرفع حيازته من أسهم أميركا إلى 12.8 مليار دولار
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الأربعاء 17 فبراير 2021 08:43 صباحاً
بايدن: العنصريين البيض أكبر تهديد إرهابي داخل أمريكا
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الأربعاء 17 فبراير 2021 08:41 صباحاً
الهند تسجل أكثر من 11 ألف حالة إصابة و 100 حالة وفاة بفيروس كورونا
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الأربعاء 17 فبراير 2021 08:41 صباحاً
بارتك أفريقيا تُصدر تقريرها لعام 2020: لا تزال منظومة التكنولوجيا الأفريقية تشهد نمواً متسارعاً مع 359 جولة تمويل للأسهم
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الأربعاء 17 فبراير 2021 08:34 صباحاً
نجران.. 523 جولة رقابية على المنشآت التجارية تسفر عن تحرير 7 مخالفات
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الأربعاء 17 فبراير 2021 08:26 صباحاً
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بتوقيت مصر : انتخاب مصر لرئاسة لجنة الأمم المتحدة لبناء السلام
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BBC News عربي
الجمعة 12 فبراير 2021 10:02 صباحاً
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بديع النصاري
https://www.3yonnews.com/
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