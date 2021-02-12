أخبار عاجلة

القيادة تهنئ رئيس جامبيا بذكرى استقلال بلاده -
الزعاق عن الكتلة الباردة: تؤثر على هذه المناطق اليوم -
مقتل 3 من عناصر الأمن الإيراني جنوب شرقي البلاد -
"الصحة العالمية" تعلن أنباءً سارة بشأن إصابات كورونا في الأسبوع الأخير -
دراسة تزعم الكشف عما قد يقلل من خطر الإصابة بـ"كوفيد-19" الحاد! -
83 %.. "صندوق الاستثمارات" يرفع حيازته من أسهم أميركا إلى 12.8 مليار دولار -
بايدن: العنصريين البيض أكبر تهديد إرهابي داخل أمريكا -
الهند تسجل أكثر من 11 ألف حالة إصابة و 100 حالة وفاة بفيروس كورونا -
بارتك أفريقيا تُصدر تقريرها لعام 2020: لا تزال منظومة التكنولوجيا الأفريقية تشهد نمواً متسارعاً مع 359 جولة تمويل للأسهم -
نجران.. 523 جولة رقابية على المنشآت التجارية تسفر عن تحرير 7 مخالفات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

رئيس الوزراء الماليزي أول شخص يتلقى لقاح كورونا في البلاد

Print
رئيس الوزراء الماليزي أول شخص يتلقى لقاح كورونا في البلاد رئيس الوزراء الماليزي أول شخص يتلقى لقاح كورونا في البلاد

مصراوي Masrawy

09:44 ص الجمعة 12 فبراير 2021

كوالالمبور -(أ ش أ):

أعلن وزير العلوم والتكنولوجيا والابتكار الماليزي خيري جمال الدين، اليوم الجمعة، أنه من المقرر أن يكون رئيس الوزراء الماليزي محيى الدين ياسين أول شخص يتلقى لقاح كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال حملة التطعيم الوطني في البلاد والمقرر انطلاقها في وقت لاحق من فبراير الجاري.

وقال خيري - في تصريحات أوردتها وكالة أنباء (برناما) الماليزية - "نعم، أؤكد أن رئيس الوزراء سيكون أول شخص يتلقى لقاح فايزر لإعطاء الثقة للشعب بأن اللقاح آمن".

وفيما يتعلق بحصول ماليزيا على لقاح كورونا في وقت متأخر عن الدول المتقدمة الأخرى والدول المجاورة، أوضح أن السبب في ذلك هو أن ماليزيا تركز أكثر على التخطيط لبرنامج تحصين أكثر كفاءة وفعالية.

وأضاف الوزير الماليزي "لم نتأخر كثيرا مثل أستراليا وكوريا الجنوبية واليابان التي ما زالت تدرس اللقاح المناسب"، معربا عن رغبته في الإسراع بعملية الشراء والتسليم وفقا للاتفاقية الموقعة التي تشير لتلقي اللقاح خلال فبراير الجاري.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
كورونا.. إيطاليا تسجل 10368 إصابة جديدة و633 حالة بمصر و621 بكوريا الجنوبية

كورونا.. إيطاليا تسجل 10368 إصابة جديدة و633 حالة بمصر و621 بكوريا الجنوبية

كورونا.. إيطاليا تسجل 10368 إصابة جديدة و633 حالة بمصر و621 بكوريا الجنوبية

كورونا.. إيطاليا تسجل 10368 إصابة جديدة و633 حالة بمصر و621 بكوريا الجنوبية

اليوم.. بدء تسليم 20 عمارة بمشروع "دار مصر" في مدينة العبور

اليوم.. بدء تسليم 20 عمارة بمشروع "دار مصر" في مدينة العبور

الجمال تحول عشوائية.. كيف تعامل جهاز أكتوبر الجديدة مع تغيير لون شقة بـ"سكن مصر"؟

الجمال تحول عشوائية.. كيف تعامل جهاز أكتوبر الجديدة مع تغيير لون شقة بـ"سكن مصر"؟

شبكة عيون الإخبارية