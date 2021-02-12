أخبار عاجلة

القيادة تهنئ رئيس جامبيا بذكرى استقلال بلاده -
الزعاق عن الكتلة الباردة: تؤثر على هذه المناطق اليوم -
مقتل 3 من عناصر الأمن الإيراني جنوب شرقي البلاد -
"الصحة العالمية" تعلن أنباءً سارة بشأن إصابات كورونا في الأسبوع الأخير -
دراسة تزعم الكشف عما قد يقلل من خطر الإصابة بـ"كوفيد-19" الحاد! -
83 %.. "صندوق الاستثمارات" يرفع حيازته من أسهم أميركا إلى 12.8 مليار دولار -
بايدن: العنصريين البيض أكبر تهديد إرهابي داخل أمريكا -
الهند تسجل أكثر من 11 ألف حالة إصابة و 100 حالة وفاة بفيروس كورونا -
بارتك أفريقيا تُصدر تقريرها لعام 2020: لا تزال منظومة التكنولوجيا الأفريقية تشهد نمواً متسارعاً مع 359 جولة تمويل للأسهم -
نجران.. 523 جولة رقابية على المنشآت التجارية تسفر عن تحرير 7 مخالفات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

باكستان تسجل 1502 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

Print
باكستان تسجل 1502 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة باكستان تسجل 1502 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

مصراوي Masrawy

08:07 ص الجمعة 12 فبراير 2021

إسلام-(أ ش أ):

سجلت باكستان 1502 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ (24) ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي أعداد المصابين في البلاد إلى 560 ألفا و363 حالة.

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات بوزارة الصحة الباكستانية - حسبما ذكرت قناة (جيو نيوز) الباكستانية اليوم الجمعة - بأنه تم تسجيل 33 حالة وفاة متأثرة بالفيروس خلال ال(24) ساعة الماضية، ليصل إجمالي أعداد الوفيات 12 ألفا و218 حالة.

وأضاف أن أعداد المتعافين وصل إلى 518 ألفا و164 حالة، بينما توجد 29 ألفا و981 حالة نشطة.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الهند تسجل أكثر من 11 ألف حالة إصابة و 100 حالة وفاة بفيروس كورونا

الهند تسجل أكثر من 11 ألف حالة إصابة و 100 حالة وفاة بفيروس كورونا

كورونا.. إيطاليا تسجل 10368 إصابة جديدة و633 حالة بمصر و621 بكوريا الجنوبية

كورونا.. إيطاليا تسجل 10368 إصابة جديدة و633 حالة بمصر و621 بكوريا الجنوبية

كورونا.. إيطاليا تسجل 10368 إصابة جديدة و633 حالة بمصر و621 بكوريا الجنوبية

كورونا.. إيطاليا تسجل 10368 إصابة جديدة و633 حالة بمصر و621 بكوريا الجنوبية

اليوم.. بدء تسليم 20 عمارة بمشروع "دار مصر" في مدينة العبور

اليوم.. بدء تسليم 20 عمارة بمشروع "دار مصر" في مدينة العبور

شبكة عيون الإخبارية