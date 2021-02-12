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كوريا الجنوبية تسجل 403 إصابات جديدة و11 وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

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كوريا الجنوبية تسجل 403 إصابات جديدة و11 وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة كوريا الجنوبية تسجل 403 إصابات جديدة و11 وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

مصراوي Masrawy

08:06 ص الجمعة 12 فبراير 2021

سول-(أ ش أ):

سجلت كوريا الجنوبية 403 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ24 الماضية، لترتفع حصيلة الإصابات إلى 82 ألفا و837 حالة.

وذكر المقر المركزي لتدابير الحجر الصحي في كوريا الجنوبية اليوم الجمعة - حسبما نقلت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية - أنه من بين الإصابات الجديدة، كان هنالك 384 حالة عدوى محلية و19 حالة وافدة من الخارج.

وسجلت كوريا الجنوبية 11 حالة وفاة إضافية، مما رفع حصيلة الوفيات إلى 1507 وفيات.

ووفقا لأحدث البيانات الرسمية، بلغ عدد مصابي كورونا الذين يعانون من أعراض خطيرة في كوريا الجنوبية 161 شخصا بانخفاض قدره 9 حالات عن اليوم السابق.

ويبدو أن السبب وراء تراجع عدد الإصابات اليومية في كوريا الجنوبية يرجع جزئيا إلى إجراء عدد أقل من الاختبارات التشخيصية خلال عطلة رأس السنة القمرية الجديدة.

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مصراوي Masrawy

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