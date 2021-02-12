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الهند تسجل 9309 إصابات جديدة و87 وفاة بفيروس كورونا

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الهند تسجل 9309 إصابات جديدة و87 وفاة بفيروس كورونا الهند تسجل 9309 إصابات جديدة و87 وفاة بفيروس كورونا

مصراوي Masrawy

08:04 ص الجمعة 12 فبراير 2021

نيودلهي- (أ ش أ):

سجلت الهند 9 آلاف و309 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المصابين في البلاد إلى 10 ملايين و880 ألفا و603 أشخاص.

وذكرت وزارة الصحة الهندية- وفق ما أوردته صحيفة تايمز أوف إنديا الهندية اليوم الجمعة- أن البلاد سجلت أيضا خلال الفترة نفسها 87 حالة وفاة جديدة، ليصل بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 155 ألفا و447 شخصا.

وأفادت بأن 15 ألفا و858 شخصا تماثلوا للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي المتعافين 10 ملايين و589 ألفا و230 شخصا.

ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة في الهند حاليا 135 ألفا و926 حالة.

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