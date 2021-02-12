الأرصاد تكشف تفاصيل طقس 72 ساعة

مصراوي Masrawy
05:00 ص الجمعة 12 فبراير 2021
كتب - يوسف عفيفي:
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس لمدة أيام الجمعة - السبت - الأحد.
جاءت التفاصيل على النحو التالي:
الجمعة 12 فبراير:
ـ تنخفض درجات الحرارة حوالي 3 درجات ليسود طقس مائل للدفء نهارًا على القاهرة والوجه البحري بارد ليلاً، مع شبورة مائية صباحًا تكون كثيفة أحيانًا والرياح معتدلة.
ـ طقس مائل للدفء نهارًا على السواحل الشمالية شديد البرودة ليلاً، يصاحبه شبورة مائية صباحًا تكون كثيفة أحيانًا والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.
ـ ما بين دافئ إلى مائل للحرارة نهارًا على محافظات الصعيد، وبارد ليلاً، والرياح معتدلة تصاحبها شبورة مائية صباحًا.
ـ درجات الحرارة على القاهرة والوجه البحري 22، والسواحل الشمالية 21، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 27، وشمال الصعيد 24، وجنوب الصعيد 30 درجة مئوية.
السبت 13 فبراير:
ـ شبورة مائية صباحًا تكون كثيفة أحيانًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
ـ مائل للدفء نهارًا شديد البرودة ليلاً، مع شبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة على القاهرة والوجه البحري.
ـ معتدل نهارًا شديد البرودة ليلاً، مع شبورة مائية صباحًا والرياح معتدلة على السواحل الشمالية.
ـ مائل للدفء نهارًا شديد البرودة ليلاً، مع شبورة مائية صباحًا والرياح معتدلة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد.
ـ مائل للحرارة نهارًا بارد ليلاً، والرياح نشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على جنوب سيناء، بينما تكون الرياح معتدلة على جنوب الصعيد.
الأحد 14 فبراير:
ـ شبورة مائية صباحًا تكون كثيفة أحيانًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
ـ مائل للدفء نهارًا شديد البرودة ليلاً، مع شبورة مائية صباحًا والرياح معتدلة على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد.
ـ معتدل نهارًا شديد البرودة ليلاً، مع شبورة مائية صباحًا والرياح معتدلة على السواحل الشمالية.
ـ معتدل نهارًا شديد البرودة ليلاً، مع شبورة مائية صباحًا والرياح معتدلة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد.
ـ مائل للحرارة نهارًا بارد ليلاً، والرياح معتدلة على جنوب سيناء.
- مائل للحرارة نهارًا بارد ليلاً، والرياح معتدلة على جنوب الصعيد.