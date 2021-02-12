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الأرصاد تكشف تفاصيل طقس 72 ساعة

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الأرصاد تكشف تفاصيل طقس 72 ساعة الأرصاد تكشف تفاصيل طقس 72 ساعة

مصراوي Masrawy

05:00 ص الجمعة 12 فبراير 2021

كتب - يوسف عفيفي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس لمدة أيام الجمعة - السبت - الأحد.

جاءت التفاصيل على النحو التالي:

الجمعة 12 فبراير:

ـ تنخفض درجات الحرارة حوالي 3 درجات ليسود طقس مائل للدفء نهارًا على القاهرة والوجه البحري بارد ليلاً، مع شبورة مائية صباحًا تكون كثيفة أحيانًا والرياح معتدلة.

ـ طقس مائل للدفء نهارًا على السواحل الشمالية شديد البرودة ليلاً، يصاحبه شبورة مائية صباحًا تكون كثيفة أحيانًا والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

ـ ما بين دافئ إلى مائل للحرارة نهارًا على محافظات الصعيد، وبارد ليلاً، والرياح معتدلة تصاحبها شبورة مائية صباحًا.

ـ درجات الحرارة على القاهرة والوجه البحري 22، والسواحل الشمالية 21، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 27، وشمال الصعيد 24، وجنوب الصعيد 30 درجة مئوية.

السبت 13 فبراير:

ـ شبورة مائية صباحًا تكون كثيفة أحيانًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ـ مائل للدفء نهارًا شديد البرودة ليلاً، مع شبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة على القاهرة والوجه البحري.

ـ معتدل نهارًا شديد البرودة ليلاً، مع شبورة مائية صباحًا والرياح معتدلة على السواحل الشمالية.

ـ مائل للدفء نهارًا شديد البرودة ليلاً، مع شبورة مائية صباحًا والرياح معتدلة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ـ مائل للحرارة نهارًا بارد ليلاً، والرياح نشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على جنوب سيناء، بينما تكون الرياح معتدلة على جنوب الصعيد.

الأحد 14 فبراير:

ـ شبورة مائية صباحًا تكون كثيفة أحيانًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ـ مائل للدفء نهارًا شديد البرودة ليلاً، مع شبورة مائية صباحًا والرياح معتدلة على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد.

ـ معتدل نهارًا شديد البرودة ليلاً، مع شبورة مائية صباحًا والرياح معتدلة على السواحل الشمالية.

ـ معتدل نهارًا شديد البرودة ليلاً، مع شبورة مائية صباحًا والرياح معتدلة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ـ مائل للحرارة نهارًا بارد ليلاً، والرياح معتدلة على جنوب سيناء.

- مائل للحرارة نهارًا بارد ليلاً، والرياح معتدلة على جنوب الصعيد.​

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