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اليوم.. "المفارقة" يشارك بمهرجان شباك الفن بمعهد جوته بالقاهرة

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اليوم.. "المفارقة" يشارك بمهرجان شباك الفن بمعهد جوته بالقاهرة اليوم.. "المفارقة" يشارك بمهرجان شباك الفن بمعهد جوته بالقاهرة

مصراوي Masrawy

02:02 ص الجمعة 12 فبراير 2021

أعلن المخرج رضوان جلال مشاركة عرضه المسرحي "المفارقة" ضمن فعاليات مهرجان "شباك الفن" الذي يقام سنويا بالمركز الثقافي الألماني "معهد جوته" بالقاهرة، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي للتصدي لفيروس كورونا المستجد.

وقال جلال، إن المسرحية تعرض اليوم الجمعة ضمن فعاليات المهرجان، مشيرًا إلى أن هذا يعد العرض الثالث للمسرحية بعد مشاركتها مؤخرًا بمهرجان الرواد المسرحي الدورة الماضية وفوز بطلته سارة عصام بجائزة أفضل ممثلة.

وأوضح أن العرض مأخوذ عن النص المسرحي الكوميدي "الشيطان في خطر" من مجموعة مسرحيات الفصل الواحد أحد روائع الكاتب والأديب الكبير توفيق الحكيم، وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول قصة قصيرة بطلها فيلسوف وشيطان ويحدث بينهما حوار حول خوف الشيطان من فناء العالم والفيلسوف الجالس في بيته ويعاني مشكلة سيطرة وجبروت زوجته عليه، وتتوالى الأحداث والمفاجآت داخل العمل.

العمل من تأليف الأديب توفيق الحكيم، وإعداد وإخراج رضوان جلال، وإعداد وتنفيذ موسيقي عبد الرحمن رستم، تصميم ديكور حنان كرم، تمثيل سارة عصام، محمد شوقي، ومحمد مهنا.​

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