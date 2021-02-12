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تسجل 603 إصابات جديدة بفيروس كورونا .. و53 حالة وفاة

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مصر تسجل 603 إصابات جديدة بفيروس كورونا .. و53 حالة وفاة تسجل 603 إصابات جديدة بفيروس كورونا .. و53 حالة وفاة
"الصحة": ارتفاع حالات الشفاء إلى 133707 وخروجهم من المستشفيات

مصر تسجل 603 إصابات جديدة بفيروس كورونا .. و53 حالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، أمس الخميس، عن خروج 376 متعافيًا من من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 133707 حالات حتى أمس.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 603 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوص اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 53 حالة جديدة.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس، هو 171993 حالة من ضمنهم 133707 حالات تم شفاؤها، و 9857 حالة وفاة.مصر فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة والسكان المصرية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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