أخبار عاجلة

القيادة تهنئ رئيس جامبيا بذكرى استقلال بلاده -
الزعاق عن الكتلة الباردة: تؤثر على هذه المناطق اليوم -
مقتل 3 من عناصر الأمن الإيراني جنوب شرقي البلاد -
"الصحة العالمية" تعلن أنباءً سارة بشأن إصابات كورونا في الأسبوع الأخير -
دراسة تزعم الكشف عما قد يقلل من خطر الإصابة بـ"كوفيد-19" الحاد! -
83 %.. "صندوق الاستثمارات" يرفع حيازته من أسهم أميركا إلى 12.8 مليار دولار -
بايدن: العنصريين البيض أكبر تهديد إرهابي داخل أمريكا -
الهند تسجل أكثر من 11 ألف حالة إصابة و 100 حالة وفاة بفيروس كورونا -
بارتك أفريقيا تُصدر تقريرها لعام 2020: لا تزال منظومة التكنولوجيا الأفريقية تشهد نمواً متسارعاً مع 359 جولة تمويل للأسهم -
نجران.. 523 جولة رقابية على المنشآت التجارية تسفر عن تحرير 7 مخالفات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

5 مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد": أمطار وسحب رعدية وضباب وتدنٍ للرؤية

Print
تشمل عددًا كبيرًا من المحافظات .. وتستمر بعض الحالات حتى مساء الجمعة

5 مناطق بمرمى تنبيهات

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر عدة تنبيهات، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في القصيم ومكة المكرمة والباحة وعسير والحدود الشمالية.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه لمنطقة القصيم أنها تشهد ضبابًا وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة البكرية والرس والشماسية والمذنب وبريدة ورياض الخبراء وعنيزة وعيون الجواء، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الجمعة .

وتشهد منطقة الحدود الشمالية ضبابًا وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة رفحاء وعرعر وطريف، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الجمعة.

ونبه المركز منطقة عسير بأنها تشهد سحبًا رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتشمل الحالة أبها والمجاردة والنماص وبارق ورجال ألمع ومحايل، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الجمعة.

وتشهد الباحة أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط للرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية، وتشمل الحالة الباحة والعقيق والمخواة والمندق وبلجرشي وقلوة، وتستمر الحالة حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الجمعة.

كما تشهد مكة المكرمة أيضًا أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط للرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية، وتشمل الحالة أضم والطائف والعرضيات وميسان، وتستمر الحالة حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الجمعة.

5 مناطق بمرمى تنبيهات

5 مناطق بمرمى تنبيهات

5 مناطق بمرمى تنبيهات

حالة الطقس المركز الوطني للأرصاد الأرصاد أمطار ضباب

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
القيادة تهنئ رئيس جامبيا بذكرى استقلال بلاده

القيادة تهنئ رئيس جامبيا بذكرى استقلال بلاده

الزعاق عن الكتلة الباردة: تؤثر على هذه المناطق اليوم

الزعاق عن الكتلة الباردة: تؤثر على هذه المناطق اليوم

"الصحة العالمية" تعلن أنباءً سارة بشأن إصابات كورونا في الأسبوع الأخير

"الصحة العالمية" تعلن أنباءً سارة بشأن إصابات كورونا في الأسبوع الأخير

دراسة تزعم الكشف عما قد يقلل من خطر الإصابة بـ"كوفيد-19" الحاد!

دراسة تزعم الكشف عما قد يقلل من خطر الإصابة بـ"كوفيد-19" الحاد!

شبكة عيون الإخبارية