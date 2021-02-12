أمانة عسير تضبط عمالةً تقوم بتشغيل ألعاب الأطفال في أحد المولات التجارية

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في مخالفة لفترة المنع الحالية التي تأتي إجراءً احترازيًا للحد من انتشار "كورونا"

ضبطت أمانة منطقة عسير- ممثلةً في الإدارة العامة للرخص والرقابة الشاملة- عمالةً في أحد المولات التجارية قاموا بتأجير وتشغيل ألعاب الأطفال داخل المجمع في مخالفة واضحة لفترة المنع الحالية التي تأتي إجراءً احترازيًا للحد من انتشار فيروس كورونا.

وفي ضوء ذلك، قال أمانة المنطقة إن الفرق الرقابية والإدارات المعنية واصلت جولاتها يوميًا على جميع المنشآت والمجمعات التجارية وأسواق النفع العام لمتابعة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي نتج عنها إغلاق أحد المولات الكبرى؛ بعد ضبط الفرق الرقابية عمالة قامت بتشغيل ألعاب الأطفال، موضحةً أن المخالفة المرصودة تخالف التعليمات الصادرة الخاصة بقرار المنع كإجراء احترازي للحد من تفشي الفيروس، مؤكدة أنه تمت مخالفة المول ورفعها مباشرةً عبر تطبيق ميدان المرتبط بوزارة الداخلية وضبط العمالة واستكمال بقية الإجراءات النظامية الأخرى.

وأكدت الأمانة استمرار الجولات الميدانية يوميًا وعلى فترات صباحية ومسائية وتأتي استكمالاً للجهود السابقة بهدف متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي شملت المجمعات التجارية المتنوعة والكافيهات وأسواق النفع العام، مشددةً على أن الفرق الرقابية تتابع تفعيل تطبيق توكلنا وعدم السماح بالدخول إلا بعد التأكد من سلامة الشخص والتقيد التام بالإجراءات الاحترازية، لافتًا إلى أن الأمانة تقوم بأعمال الرصد والمتابعة ومخالفة المخالفين لتلك البروتوكولات المتبعة مباشرةً والتوعية بضرورة التباعد والالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية.

يُذكر، أن أمانة المنطقة كثفت الجولات والزيارات الرقابية على الكثير من المنشآت التجارية ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، موجهةً الجميع بالالتزام والتواصل لرفع البلاغات والشكاوى عبر ٩٤٠ وعلى مدار اليوم.

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