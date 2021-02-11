تحدى كورونا وهزمته النيران.. تفاصيل جديدة في تفحم مسن على سريره بحريق "شقة الدقي"

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مصراوي Masrawy

كتب - محمد شعبان:

ملابسات جديدة كشفتها التحريات في مصرع مسن متفحما على سريره؛ إثر نشوب حريق في منزله بحي الدقي، اليوم الخميس.

وعثر على جثة متفحمة على سرير غرفة النوم تبين أنها لشخص يبلغ من العمر 83 سنة، يقيم بمفرده.

المعاينة كشفت عن نشوب الحريق في الشرفة وامتداد النيران بعدها إلى غرفة النوم، ونتج عنه مصرع مالك المنزل.

وتبين أن المتوفى كان مصابا بفيروس كورونا المستجد، إلا أنه أبدى مقاومة للمرض متمسكا ببصيص أمل للنجاة والحياة -حسب مقربين منه- لكن النيران هزمت إصراره.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة من شقة في العقار رقم 28.

ودفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بـ3 سيارات إطفاء بقيادة نائبه اللواء علاء سعيد.

وتبين نشوب الحريق في شقة بالطابق الخامس بعقار مخلوف، وحاصر رجال الإطفاء مصدر النيران ومنعوا خطر امتدادها إلى الوحدات المجاورة.

وانتدبت لجنة من المعمل الجنائي للمعاينة والوقوف على ملابسات الحريق، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.