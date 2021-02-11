"الرائد" في مواجهة "الباطن" للهروب من الخطر و"الوحدة" يستضيف "الفيصلي" للاطمئنان

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استكمال مباريات الجولة 18 من دوري المحترفين

تستكمل، اليوم الجمعة، مباريات الجولة 18 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين حيث تقام مباراتان عنوانهما البعد عن خطر القاع والهروب نحو الأمام.

الفيصلي - الوحدة

تقام المباراة في تمام الساعة الرابعة إلا ربع بتوقيت الرياض على ملعب مدينة المجمعة الرياضية في مباراة عنوانها الاطمئنان في البعد عن مناطق الخطر حيث يملك الفيصلي 20 نقطة فيما يملك الوحدة 21 نقطة وحال تحقيق نتيجة إيجابية لأي فريق فستعني تواجده في منتصف الجدول.

الرائد - الباطن

تقام المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت الرياض على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في بريدة، في مباراة عنوانها الهروب من خطر القاع حيث يملك الرائد 19 نقطة فيما يملك الباطن 17 نقطة.الدوري السعودي للمحترفين دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين