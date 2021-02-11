أخبار عاجلة

القيادة تهنئ رئيس جامبيا بذكرى استقلال بلاده -
الزعاق عن الكتلة الباردة: تؤثر على هذه المناطق اليوم -
مقتل 3 من عناصر الأمن الإيراني جنوب شرقي البلاد -
"الصحة العالمية" تعلن أنباءً سارة بشأن إصابات كورونا في الأسبوع الأخير -
دراسة تزعم الكشف عما قد يقلل من خطر الإصابة بـ"كوفيد-19" الحاد! -
83 %.. "صندوق الاستثمارات" يرفع حيازته من أسهم أميركا إلى 12.8 مليار دولار -
بايدن: العنصريين البيض أكبر تهديد إرهابي داخل أمريكا -
الهند تسجل أكثر من 11 ألف حالة إصابة و 100 حالة وفاة بفيروس كورونا -
بارتك أفريقيا تُصدر تقريرها لعام 2020: لا تزال منظومة التكنولوجيا الأفريقية تشهد نمواً متسارعاً مع 359 جولة تمويل للأسهم -
نجران.. 523 جولة رقابية على المنشآت التجارية تسفر عن تحرير 7 مخالفات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

مُسعفان وسائقان يردون مبلغًا ماليًا لأسرة متوفى في حادث بالمنيا

Print
مُسعفان وسائقان يردون مبلغًا ماليًا لأسرة متوفى في حادث بالمنيا مُسعفان وسائقان يردون مبلغًا ماليًا لأسرة متوفى في حادث بالمنيا

مصراوي Masrawy

11:19 م الخميس 11 فبراير 2021

المنيا - محمد النادي:

سلم مُسعفان وسائقان بمرفق إسعاف المنيا، اليوم الخميس، مبلغًا ماليًا قدره 68 ألف جنيهًا عثروا عليه بحيازة متوفى لفظ أنفاسه الأخيرة في حادث سير على الصحراوي الصحراوي الشرقي.

وتلقى مرفق الإسعاف بالمنيا، إخطارًا بوجود حادث تصادم على بالطريق الواصل بين الصحراوي الشرقي القديم وطريق الجيش "الصحراوي الشرقي"، وجرى توجيه سيارتين إسعاف كود 2167 بقياده السائق، عصام مصطفى شعبان، والمسعف جرجس ملاك حنين. والسيارة الثانية كود 2164 بقيادة السائق، منسي يوسف إبراهيم، والمسعف محمد على فتحي.

وبوصول فريق المسعفين، تبيّن وفاة شخصين في محل البلاغ، وعند فحص المسعفين للوفيات، لبيان هويتهما، عثر رجال الإسعاف على مبلغ 68 ألف جنيهًا و3 هواتف محمول بحوزة أحد المتوفين، ثم أبلغوا غرفه عمليات الإسعاف وتوجهوا لمستشفى المنيا العام، لتسليم المبلغ النقدي لإدارة المستشفى والشرطة، لحين وصول أهل المتوفى.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
كورونا.. إيطاليا تسجل 10368 إصابة جديدة و633 حالة بمصر و621 بكوريا الجنوبية

كورونا.. إيطاليا تسجل 10368 إصابة جديدة و633 حالة بمصر و621 بكوريا الجنوبية

كورونا.. إيطاليا تسجل 10368 إصابة جديدة و633 حالة بمصر و621 بكوريا الجنوبية

كورونا.. إيطاليا تسجل 10368 إصابة جديدة و633 حالة بمصر و621 بكوريا الجنوبية

اليوم.. بدء تسليم 20 عمارة بمشروع "دار مصر" في مدينة العبور

اليوم.. بدء تسليم 20 عمارة بمشروع "دار مصر" في مدينة العبور

الجمال تحول عشوائية.. كيف تعامل جهاز أكتوبر الجديدة مع تغيير لون شقة بـ"سكن مصر"؟

الجمال تحول عشوائية.. كيف تعامل جهاز أكتوبر الجديدة مع تغيير لون شقة بـ"سكن مصر"؟

شبكة عيون الإخبارية