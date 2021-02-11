مُسعفان وسائقان يردون مبلغًا ماليًا لأسرة متوفى في حادث بالمنيا

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مصراوي Masrawy

المنيا - محمد النادي:

سلم مُسعفان وسائقان بمرفق إسعاف المنيا، اليوم الخميس، مبلغًا ماليًا قدره 68 ألف جنيهًا عثروا عليه بحيازة متوفى لفظ أنفاسه الأخيرة في حادث سير على الصحراوي الصحراوي الشرقي.

وتلقى مرفق الإسعاف بالمنيا، إخطارًا بوجود حادث تصادم على بالطريق الواصل بين الصحراوي الشرقي القديم وطريق الجيش "الصحراوي الشرقي"، وجرى توجيه سيارتين إسعاف كود 2167 بقياده السائق، عصام مصطفى شعبان، والمسعف جرجس ملاك حنين. والسيارة الثانية كود 2164 بقيادة السائق، منسي يوسف إبراهيم، والمسعف محمد على فتحي.

وبوصول فريق المسعفين، تبيّن وفاة شخصين في محل البلاغ، وعند فحص المسعفين للوفيات، لبيان هويتهما، عثر رجال الإسعاف على مبلغ 68 ألف جنيهًا و3 هواتف محمول بحوزة أحد المتوفين، ثم أبلغوا غرفه عمليات الإسعاف وتوجهوا لمستشفى المنيا العام، لتسليم المبلغ النقدي لإدارة المستشفى والشرطة، لحين وصول أهل المتوفى.