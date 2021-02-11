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السياحة: إجراءات رادعة ضد أي منشأة تسرح العمالة أو تنهي خدمتهم

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السياحة: إجراءات رادعة ضد أي منشأة تسرح العمالة أو تنهي خدمتهم السياحة: إجراءات رادعة ضد أي منشأة تسرح العمالة أو تنهي خدمتهم

مصراوي Masrawy

10:50 م الخميس 11 فبراير 2021

كتب يوسف عفيفي:
أكد عبد الفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت الفندقية والسياحية، أن الوزارة تتخذ إجراءات رادعة ضد أي منشأة أو شركة تقوم بتسريح العمالة و إنهاء خدماتهم.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك في إطار الدور الرقابي الذي تقوم به وزارة السياحة والآثار للحفاظ على العاملين بالقطاع السياحي.

وقال العاصي، إن الوزارة خصصت الخط الساخن رقم 19654 لتلقي شكاوى واستفسارات العاملين بالقطاع السياحي، مؤكدا ضرورة قيام العاملين حال تعرضهم للتسريح، أن يتقدموا بشكاوى عبر الخط الساخن أو شكاوى مكتوبة إلى الإدارات المختصة بالوزارة و هما الإدارة المركزية لشركات السياحة والإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية.

وأشار العاصي، إلى أن هذا يأتي فى إطار تأكيد الوزارة على ضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة من المصرية بالحفاظ علي العمالة في ظل المزايا والحوافز التي تقدمها الدولة للقطاع السياحي من أجل الحفاظ على العمالة.

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