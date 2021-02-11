أخبار عاجلة

القيادة تهنئ رئيس جامبيا بذكرى استقلال بلاده -
الزعاق عن الكتلة الباردة: تؤثر على هذه المناطق اليوم -
مقتل 3 من عناصر الأمن الإيراني جنوب شرقي البلاد -
"الصحة العالمية" تعلن أنباءً سارة بشأن إصابات كورونا في الأسبوع الأخير -
دراسة تزعم الكشف عما قد يقلل من خطر الإصابة بـ"كوفيد-19" الحاد! -
83 %.. "صندوق الاستثمارات" يرفع حيازته من أسهم أميركا إلى 12.8 مليار دولار -
بايدن: العنصريين البيض أكبر تهديد إرهابي داخل أمريكا -
الهند تسجل أكثر من 11 ألف حالة إصابة و 100 حالة وفاة بفيروس كورونا -
بارتك أفريقيا تُصدر تقريرها لعام 2020: لا تزال منظومة التكنولوجيا الأفريقية تشهد نمواً متسارعاً مع 359 جولة تمويل للأسهم -
نجران.. 523 جولة رقابية على المنشآت التجارية تسفر عن تحرير 7 مخالفات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

ولي عهد أبوظبي: العراق ركيزة أساسية من أسس العمل العربي المشترك

Print
ولي عهد أبوظبي: العراق ركيزة أساسية من أسس العمل العربي المشترك ولي عهد أبوظبي: العراق ركيزة أساسية من أسس العمل العربي المشترك

مصراوي Masrawy

10:34 م الخميس 11 فبراير 2021

أبوظبي - (أ ش أ):

بحث ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مع الرئيس العراقي برهم صالح، الذي يزور الإمارات حاليا، تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، إضافة إلى عدد من القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد ولي عهد أبوظبي -وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية- اليوم الخميس، حرص بلاده على تحقيق استقرار العراق وأمنه، متطلعا إلى أن تسهم زيارة الرئيس العراقي في تنمية العلاقات الثنائية بما يحقق تطلعاتهما إلى التقدم والازدهار.

وشدد الشيخ محمد بن زايد على العمق العربي الإستراتيجي للعراق، مؤكدا أن العراق ركيزة أساسية من أسس العمل العربي المشترك.

كما تناول اللقاء مستجدات جائحة " كورونا " في البلدين و العالم و الجهود المبذولة للتعامل مع تداعياتها على المستويات الإنسانية والاقتصادية والصحية.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
كورونا.. إيطاليا تسجل 10368 إصابة جديدة و633 حالة بمصر و621 بكوريا الجنوبية

كورونا.. إيطاليا تسجل 10368 إصابة جديدة و633 حالة بمصر و621 بكوريا الجنوبية

كورونا.. إيطاليا تسجل 10368 إصابة جديدة و633 حالة بمصر و621 بكوريا الجنوبية

كورونا.. إيطاليا تسجل 10368 إصابة جديدة و633 حالة بمصر و621 بكوريا الجنوبية

اليوم.. بدء تسليم 20 عمارة بمشروع "دار مصر" في مدينة العبور

اليوم.. بدء تسليم 20 عمارة بمشروع "دار مصر" في مدينة العبور

الجمال تحول عشوائية.. كيف تعامل جهاز أكتوبر الجديدة مع تغيير لون شقة بـ"سكن مصر"؟

الجمال تحول عشوائية.. كيف تعامل جهاز أكتوبر الجديدة مع تغيير لون شقة بـ"سكن مصر"؟

شبكة عيون الإخبارية