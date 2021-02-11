ولي عهد أبوظبي: العراق ركيزة أساسية من أسس العمل العربي المشترك

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مصراوي Masrawy

أبوظبي - (أ ش أ):

بحث ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مع الرئيس العراقي برهم صالح، الذي يزور الإمارات حاليا، تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، إضافة إلى عدد من القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد ولي عهد أبوظبي -وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية- اليوم الخميس، حرص بلاده على تحقيق استقرار العراق وأمنه، متطلعا إلى أن تسهم زيارة الرئيس العراقي في تنمية العلاقات الثنائية بما يحقق تطلعاتهما إلى التقدم والازدهار.

وشدد الشيخ محمد بن زايد على العمق العربي الإستراتيجي للعراق، مؤكدا أن العراق ركيزة أساسية من أسس العمل العربي المشترك.

كما تناول اللقاء مستجدات جائحة " كورونا " في البلدين و العالم و الجهود المبذولة للتعامل مع تداعياتها على المستويات الإنسانية والاقتصادية والصحية.