أخبار عاجلة

القيادة تهنئ رئيس جامبيا بذكرى استقلال بلاده -
الزعاق عن الكتلة الباردة: تؤثر على هذه المناطق اليوم -
مقتل 3 من عناصر الأمن الإيراني جنوب شرقي البلاد -
"الصحة العالمية" تعلن أنباءً سارة بشأن إصابات كورونا في الأسبوع الأخير -
دراسة تزعم الكشف عما قد يقلل من خطر الإصابة بـ"كوفيد-19" الحاد! -
83 %.. "صندوق الاستثمارات" يرفع حيازته من أسهم أميركا إلى 12.8 مليار دولار -
بايدن: العنصريين البيض أكبر تهديد إرهابي داخل أمريكا -
الهند تسجل أكثر من 11 ألف حالة إصابة و 100 حالة وفاة بفيروس كورونا -
بارتك أفريقيا تُصدر تقريرها لعام 2020: لا تزال منظومة التكنولوجيا الأفريقية تشهد نمواً متسارعاً مع 359 جولة تمويل للأسهم -
نجران.. 523 جولة رقابية على المنشآت التجارية تسفر عن تحرير 7 مخالفات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"مايكون" يعتذر لـ "النصراويين" والإدارة تنهي قضية مستحقات "غلطة " وتقترب من ضم "تيكسيرا"

Print
"مايكون" يعتذر لـ "النصراويين" والإدارة تنهي قضية مستحقات "غلطة " وتقترب من ضم "تيكسيرا" "مايكون" يعتذر لـ "النصراويين" والإدارة تنهي قضية مستحقات "غلطة " وتقترب من ضم "تيكسيرا"

اتفقت إدارة نادي النصر على عودة المدافع البرازيلي مايكون لصفوف الفريق الكروي الأول في الفترة القادمة عقب فترة انقطاع للاعب بسبب مستحقاته حيث هدد فيها بفسخ تعاقده مع الفريق.

وقالت مصادر قريبة من إدارة النادي أن اللاعب سيقدم اعتذاره للجهازين الفني والإداري ولزملائه اللاعبين على ما بدر منه خلال الفترة الماضية وابتعاده عن الفريق.

من جهة أخرى أنهت إدارة النادي مستحقات نادي غلطة سراي التركي من وراء انتقال المدافع البرازيلي، التي كان يطالب بها وهدد بشكوى النادي للفيفا حيث أرسلت إدارة النادي المستحقات المالية اللازمة.

من جانب آخر قالت مصادر إعلامية إن إدارة النصر قد اقتربت من حسم صفقة النجم البرازيلي أليكس تيكسيرا، لاعب جيانغسو سونينغ الصيني السابق حيث اتفقت معه على تمثيل الفريق لموسمين قادمين.النصر

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
القيادة تهنئ رئيس جامبيا بذكرى استقلال بلاده

القيادة تهنئ رئيس جامبيا بذكرى استقلال بلاده

الزعاق عن الكتلة الباردة: تؤثر على هذه المناطق اليوم

الزعاق عن الكتلة الباردة: تؤثر على هذه المناطق اليوم

"الصحة العالمية" تعلن أنباءً سارة بشأن إصابات كورونا في الأسبوع الأخير

"الصحة العالمية" تعلن أنباءً سارة بشأن إصابات كورونا في الأسبوع الأخير

دراسة تزعم الكشف عما قد يقلل من خطر الإصابة بـ"كوفيد-19" الحاد!

دراسة تزعم الكشف عما قد يقلل من خطر الإصابة بـ"كوفيد-19" الحاد!

شبكة عيون الإخبارية