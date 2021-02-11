وزيرة الثقافة تستعرض مع الدفعة 53 ملحقين دبلوماسين جهود التبادل مع دول العالم

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مصراوي Masrawy

التقت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، اليوم الخميس بأعضاء الدفعة 53 ملحقين دبلوماسيين في معهد الدراسات الدبلوماسية بوزارة الخارجية لاستعراض جهود التبادل الثقافي بين مصر ودول العالم.

وعبرت عبد الدايم عن سعادتها بلقاء نماذج من ممثلي الدبلوماسية المصرية، مؤكدة ضرورة استمرار التواصل مع أبناء الوطن فى الخارج لتعظيم الإستفادة من الأنشطة الثقافة والإبداعية التي تقدم فى دول العالم وتعكس جانباً من تميز الإبداع والحضارة المصرية والتي يمكن استثمارها في الترويج لمصر ودعم العلاقات مع مختلف الشعوب، موضحة أن القوى الناعمة أحد أذرع الدبلوماسية المصرية.

كما تطرق اللقاء إلى استعراض الجهود والأنشطة التي تقوم بها وزارة الثقافة في الداخل والخارج وعلاقات التعاون والتنسيق الدائمين مع وزارة الخارجية من أجل تعزيز التواجد المصري بالخارج، وإلقاء الضوء على التنوع الكبير في المنتج الثقافي المصري ودوره في تحقيق التقارب مع الثقافات والشعوب الأخرى.

وفى هذا السياق، أثنى السفير خالد راضي مساعد وزير الخارجية مدير معهد الدراسات الدبلوماسية على جهود الوزيرة في النهوض بالقطاعات المختلفة بوزارة الثقافة وتبنيها عدداً من المبادرات الهامة التي تهدف إلى الوصول إلى مختلف الفئات والمناطق في أنحاء الوطن.

وتأتي هذه الزيارة في إطار حرص المعهد على إتاحة الفرصة لشباب الدبلوماسيين بالالتقاء بكبار المسئولين في الدولة للوقوف على السياسات العامة في مختلف المجالات والجهود الحثيثة التي يتم بذلها من أجل استكمال مسيرة التنمية وبناء الإنسان بشتى مكوناتها بما في ذلك المكون الثقافي والمعرفي، فضلا عن تعريفهم بدور الثقافة والفنون في التكوين الفكري والحضاري للدول وباعتبارها من أهم عناصر القوى الناعمة لمصر.

تجدر الإشارة إلى أن الزيارة جاءت تتويجاً لعدد من المحاضرات التي قدمها كبار المسئولين بوزارة الثقافة لأعضاء الدفعة 53 ملحقين دبلوماسيين، وذلك في إطار البرنامج التدريبي الخاص بهم والذي يهدف لتوفير أفضل الخبرات لشباب الدبلوماسيين وتأهيلهم لتمثيل مصر ورعاية مصالحها في الخارج.