أخبار عاجلة

اليوم.. محاكمة المتهمين في خلية "أحرار الشام" -
منها الخل والليمون والعسل.. طرق طبيعية لتفتيح نمش الوجه -
​​الأوقاف: افتتاح 32 مسجدًا جديدًا في 7 محافظات.. الجمعة -
موعد انطلاق أولى رحلات القطارات الجديدة في كفرالشيخ (صور) -
تبرئة الرئيسة السابقة لحكومة مدريد من تهمة تزوير درجة الماجيستير -
بحسب هذه المادة.. يحق لـ"عبدالغني والبلطان" الاستئناف ضد قرار الإيقاف -
كاد أن يموت.. مصوِّر سعودي يحكي كيف واجه الكوبرا العربية.. وهذا حلمه الأكبر -
اقتصاديون وإعلاميون: إيقاف التعاقد مع الشركات التي ليس لها مقر بالسعودية قرار حكيم -
ارتفاع جديد.. 56 وفاة بكورونا في مصر و613 إصابة -
هجوم مطار أربيل يستهدف قوات أمريكية.. وتقارير أولية تشير لخسائر في الأرواح -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

لوكاشينكو يتعهد أمام البرلمان بالبقاء في السلطة

Print
لوكاشينكو يتعهد أمام البرلمان بالبقاء في السلطة لوكاشينكو يتعهد أمام البرلمان بالبقاء في السلطة

مصراوي Masrawy

08:25 م الخميس 11 فبراير 2021

موسكو - (د ب أ):

عبر رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو اليوم الخميس عن ثقته بشأن منصبه، رغم ستة أشهر من الاحتجاجات الجماهيرية التي تطالب بإنهاء حكمه.

وقال لوكاشينكو أمام "مجلس الشعب لعموم بيلاروس" في اجتماع بالعاصمة منسك للموافقة على خطة خمسية جديدة للبلاد، إن بيلاروس ستكون بدونه في مرحلة ما، لكن "ليس اليوم، ولا غد، ولا بعد غد".

كما أعلن رئيس بيلاروس، الذي يوصف غالبا بأنه آخر ديكتاتور في أوروبا، عن دستور جديد، يمنح بعض الصلاحيات للرئيس. وسيتم اعتماد الدستور في استفتاء مقرر في عام 2022.

ولطالما دعت الجارة لوكاشينكو إلى البدء في هذه الإصلاحات. وتعتمد بيلاروس اقتصاديا على القروض التي تقدمها روسيا.

غير أن خبراء سياسيين يشككون في أن يؤدي ذلك إلى تغييرات ديمقراطية حقيقية.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
ارتفاع جديد.. 56 وفاة بكورونا في مصر و613 إصابة

ارتفاع جديد.. 56 وفاة بكورونا في مصر و613 إصابة

أكاديمية العلوم الروسية الأثرية: مصر أعظم وأكبر حضارة في التاريخ

أكاديمية العلوم الروسية الأثرية: مصر أعظم وأكبر حضارة في التاريخ

ارتفاع جديد.. 56 وفاة بكورونا في مصر و613 إصابة

ارتفاع جديد.. 56 وفاة بكورونا في مصر و613 إصابة

مصر تعرب عن تعازيها للكونغو الديمقراطية فى ضحايا حادث غرق عبارة

مصر تعرب عن تعازيها للكونغو الديمقراطية فى ضحايا حادث غرق عبارة

شبكة عيون الإخبارية